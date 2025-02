A Major League Soccer (MLS) continua a crescer em popularidade e valor de mercado. De acordo com a lista anual publicada pela Forbes na última semana, os 29 clubes da liga valem mais de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 115 bilhões) em conjunto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Los Angeles Football Club (LAFC), de Hugo Lloris e Olivier Giroud, manteve sua posição como o clube mais valioso da liga pelo terceiro ano consecutivo. O LAFC está avaliado em US$ 1,25 bilhão (R$ 7,1 bilhões), representando um aumento de 4% em relação ao ano anterior e quase o dobro do valor médio das franquias da MLS, que é de US$ 690 milhões.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

💰 Impacto de Lionel Messi no Inter Miami

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami em julho de 2023 teve um impacto significativo no valor do clube. Desde então, o Inter Miami experimentou um aumento de 17% em sua avaliação, atingindo US$ 1,2 bilhão (R$ 6,8 bilhões) e ocupando a segunda posição na lista.



Desde 2022, o valor do clube dobrou, impulsionado por patrocínios recordes e um engajamento crescente dos fãs. A tendência é que na próxima atualização do ranking, em fevereiro de 2026, o Inter Miami passe a liderar o rankinh.

Outros clubes no topo da lista 🥇🥈🥉

Além de LAFC e Inter Miami, outros clubes se destacam na avaliação da Forbes:

LA Galaxy : Avaliado em US$ 1 bilhão , ocupando a terceira posição.

: Avaliado em , ocupando a terceira posição. Atlanta United FC : Com valor de US$ 975 milhões , na quarta posição.

: Com valor de , na quarta posição. New York City FC: Avaliado em US$ 875 milhões, fechando o top 5.

Esses números refletem o crescimento contínuo e a valorização das franquias da MLS, evidenciando o fortalecimento do futebol nos Estados Unidos. A 30ª temporada da liga começou no último fim de semana, prometendo mais emoções e, possivelmente, novas mudanças no cenário financeiro das equipes.

continua após a publicidade