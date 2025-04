Técnico do Wolverhampton, Vitor Pereira abriu o jogo sobre a polêmica envolvendo Matheus Cunha, da Seleção Brasileira. Recentemente, o atacante discutiu com torcedores do próprio clube e foi barrado da equipe titular pelo técnico português na vitória por 4 a 2 sobre o Tottenham, pela Premier League.

Apesar de ter iniciado no banco de reservas, Matheus Cunha ganhou chances com Vitor Pereira no decorrer da partida. O atleta atuou por pouco mais de 20 minutos, marcou um dos gols da vitória dos Wolves e foi elogiado pelo treinador no fim da partida.

- Sobre a publicação, eu não falei (com ele). Não falei, porque não consigo falar com todo mundo em toda hora. Mas Cunha é um jogador fantástico. Ele provou quando entrou no campo para ajudar a equipe. Ele provou que está comprometido com o time, com os colegas, com a comissão. Ele é um jogador especial. Mas como todo mundo, como eu, ele precisa da energia do amor. Ele precisa se sentir importante, que as pessoas reconheçam o trabalho dele pelo time.

Com Vitor Pereira e Matheus Cunha, o Wolverhampton conquistou a quarta vitória consecutiva, subiu para a 16ª colocação e afastou o perigo do rebaixamento. No domingo (20), os Wolves visitam o Manchester United em confronto direto na tabela da Premier League.

Matheus Cunha com Vitor Pereira no Wolverhampton

Desde a chegada de Vitor Pereira, Matheus Cunha disputou 13 partidas pelo Wolverhampton e se destaca como um dos protagonistas do clube. Nesse período, o atacante marcou oito gols e contribuiu com uma assistência. O jogador só não entrou em campo quando cumpriu suspensão em seis partidas.

Polêmica do brasileiro

Enquanto cumpria suspensão, Matheus Cunha se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao responder torcedores do Wolverhampton e apagou seus comentários na sequência. No entanto, as palavras escritas pelo brasileiro pegaram muito mal entre os fãs do clube inglês.