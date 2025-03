O Campeonato Carioca 2025 chegou ao fim no último domingo (16), com o Flamengo conquistando o título sobre o Fluminense. Fora das quatro linhas, os clubes também tiveram um grande desafio: equilibrar as contas com a operação das partidas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um levantamento do Lance! Biz mostrou uma grande diferença entre os quatro principais times do Rio de Janeiro, com o Flamengo registrando o maior lucro e outros clubes acumulando prejuízos em mais rodadas.

💰 O balanço financeiro dos clubes

Os borderôs divulgados pela Ferj mostram que o Flamengo foi o clube que mais lucrou com a competição. A estratégia de mandar jogos fora do Rio de Janeiro, aliada às decisões no Maracanã, garantiu ao Rubro-Negro um saldo positivo significativo.

continua após a publicidade

Resultados financeiros acumulados:

Flamengo : R$ 9.306.849,28

: R$ 9.306.849,28 Vasco : R$ 2.755.341,62

: R$ 2.755.341,62 Fluminense : R$ 590.394,55

: R$ 590.394,55 Botafogo: R$ 29.934,48

O Vasco também soube aproveitar jogos fora do Rio de Janeiro para faturar mais, enquanto Botafogo e Fluminense enfrentaram dificuldades em algumas partidas.



O Alvinegro teve lucro em apenas três dos onze jogos disputados, com o maior saldo vindo do confronto contra o Madureira em Cariacica (ES). O Tricolor, por sua vez, chegou a registrar prejuízos elevados, especialmente em jogos com público reduzido, e evitou um saldo negativo com a participação na final.

💸 Como é calculada a renda líquida?

O resultado financeiro de cada partida é obtido após a soma da arrecadação com bilheteria e a subtração das despesas operacionais, como taxa da Ferj, arbitragem, aluguel de estádio, segurança e impostos.

continua após a publicidade

A distribuição do resultado líquido entre os clubes segue critérios estabelecidos pela Ferj:

Jogos entre um clube pequeno e um dos quatro grandes são divididos na proporção de 60% para o vencedor e 40% para o perdedor . Em caso de empate, a divisão é de 50% para cada time .

. Em caso de empate, a divisão é de . Em situações de venda de mando de campo, os clubes acertam previamente a distribuição da receita.