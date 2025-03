Quanto a Nike paga para vestir o Brasil? Veja valores do contrato

A Seleção Brasileira estreia um novo ciclo nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (20), contra a Colômbia. O confronto será o primeiro após a renovação do contrato da CBF com a Nike, garantindo que a fornecedora siga estampando sua marca nos uniformes da Seleção até 2038.



O novo acordo, anunciado em dezembro de 2024, estabelece um valor base de US$ 105 milhões (R$ 595 milhões) por ano, podendo chegar próximo a R$ 1 bilhão anuais com bônus e royalties. O contrato também supera os valores pagos a qualquer outra seleção do mundo.

💰 Contrato histórico para a CBF

A Nike é parceira da Seleção Brasileira desde 1996, tendo acompanhado a conquista do pentacampeonato mundial em 2002. O vínculo atual, assinado em 2007, é válido até 2026 e rende à CBF US$ 35 milhões por ano.

O novo contrato, que entra em vigor a partir de 2027, praticamente triplica os valores pagos atualmente e pode variar entre US$ 105 milhões e US$ 120 milhões por temporada, dependendo das metas atingidas pela Seleção.

📌 Resumo do contrato:

✅ Contrato atual (até 2026): US$ 35 milhões por ano

✅ Novo contrato (2027 a 2038): Entre US$ 105 milhões e US$ 120 milhões por ano

Brasil lidera ranking de seleções mais bem pagas

Com a renovação, a Seleção Brasileira passa a ter o maior contrato de fornecimento esportivo entre seleções. Os valores são superiores até mesmo ao recente acordo entre a Alemanha e a Nike, estimado em US$ 100 milhões anuais.

O novo contrato reafirma a força da camisa amarela no mercado global e reforça a Seleção como uma das marcas mais valiosas do futebol mundial.