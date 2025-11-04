O Liverpool anunciou a renovação do acordo com a marca de refrigerantes Coca-Cola, ampliando a parceria iniciada em 2020. A duração do novo vínculo não foi informada, mas o novo contrato vai manter a visibilidade no estádio durante os jogos e ampliar o apoio ao time feminino do clube inglês

A empresa estadunidense vai continuar com os direitos de venda de produtos nos dias de jogo e em eventos oficiais. Ben Latty, diretor comercial do Liverpool, celebrou.

- A Coca-Cola nos ajudou a realizar algumas campanhas brilhantes nos últimos anos, desde ativações inesquecíveis em jornadas até iniciativas comunitárias por meio da Fundação LFC. Com esse acordo renovado, estamos ansiosos para criar ainda mais momentos que celebrem nossas equipes masculina e feminina.

Javier Meza, presidente de marketing da patrocinadora para a Europa, foi outro a destacar o momento:

- O Liverpool se destaca como um dos clubes mais famosos e influentes do futebol mundial, com um legado histórico e uma base de fãs global apaixonada. Estamos entusiasmados em continuar compartilhando momentos de refresco e diversão com os torcedores por meio de nossa parceria com o clube - completou.

Clube acerta com empresa de tecnologia

Terceiro colocado no na Premier League, o Liverpool anunciou também uma parceria com a empresa de tecnologia Trimble. O objetivo é gerar soluções para os projetos de infraestrutura do clube, incluindo a reforma do centro de treinamento. O acordo inclui visibilidade da patrocinadora nos canais dos Reds e o uso da tecnologia da empresa para otimizar instalações. Ben Latty destacou.

- A tecnologia e a experiência da Trimble desempenharão um papel importante na forma como continuamos a desenvolver nossas instalações para atender às necessidades do jogo moderno, começando com a remodelação de nossa academia - afirmou o dirigente. E ele completou: