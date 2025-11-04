menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Marcas apostam em novas estratégias de conexão para se destacar no mercado esportivo

Painel do Sports Summit, evento referência do mercado esportivo, reuniu executivos para debater o tema

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 04/11/2025
08:30
Painel no Sports Summit destaca as novas formas de alcance, distribuição e conexão do mercado esportivo com o público
imagem cameraPainel no Sports Summit destaca as novas formas de alcance, distribuição e conexão do mercado esportivo com o público. (Foto: Sports Summit/Divulgação)
O mercado de transmissões esportivas do Brasil tem expandido e se tornado cada vez mais diversificado. Grandes competições, sejam de nível nacional como o Brasileirão, ou os eventos internacionais, como a próxima Copa do Mundo, ganharam novos players e mudaram a forma de consumo do público dos produtos, realidade que impacta nas estratégias da marca para seguir engajando, monetizar e atrair cada vez mais parceiros comerciais. Na terceira edição do Sports Summit, realizado em São Paulo, o tema foi debatido em um dos painéis da feira, que reuniu executivos e marcas de relevância no setor esportivo.

A feira, que é o maior evento B2B da indústria esportiva da América Latina, colocou em pauta a nova realidade dos direitos de transmissão e consumo de produtos esportivos pelo público brasileiro, dando destaque para as transformações moldadas pelo digital e por novas plataformas que surgiram ao longo dos últimos anos. O Diretor de Comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Fábio Seixas, deu destaque às nova estratégias adotadas pela entidade na comunicação com o público.

Para Seixas, há uma importante mudança que representa a nova gestão da CBF, iniciada há quase seis meses sob comando de Samir Xaud, e que apresentou algumas alterações na forma como a confederação se posiciona nas redes e conversa com os espectadores das redes sociais, que é o mesmo público que se espalha pelos diferentes canais que transmitem os jogos da Seleção Brasileira.

- Conseguimos fazer algumas coisas nesses cinco meses que apontam para um caminho que vale a pena. Entre as mudanças que fizemos na comunicação da CBF, está a mudança do Instagram, no perfil principal, chamado "@Brasil" agora. Nossa ideia foi tornar ele mais acessível, internacionalizar, achar ele mais fácil de ser localizado para o fã internacional. Tivemos um reflexo enorme nesse engajamento e aumento no número de seguidores. Isso é uma parte do nosso processo de abertura, já que a imagem que tínhamos era de uma entidade fechada, que fazia o burocrático e não ia além disso - destaca Seixas, que vê a comunicação da CBF em busca de "abertura e distribuição" a partir de agora.

- Queremos mostrar o que tem sido feito ali [na CBF], o que acontece na Seleção Brasileira. E tem muito trabalho entre as convocações e os jogos, queremos mostrar o trabalho dos bastidores, e temos um número elevado de seguidores e inscritos interessados. E esse é um conteúdo que só nós temos. A "abertura" é a grande palavra ao lado de "distribuição". Quanto mais pudermos mostrar nossa marca para o mundo, melhor, essa tem sido nossa missão de trabalho - completou.

Essa aproximação com o público foi destacada por Tiago Pinto, CEO da The Brand Academy, empresa focada em estratégias de marketing para marcas e atletas do setor esportivo. O executivo afirma que, atualmente, o mercado de marcas precisa encontrar sua autenticidade e seu recorte ideal para trabalhar no setor esportivo, sejam elas ligadas diretamente ao esporte, como a própria CBF, como empresas de outros ramos que não atuam com esporte, mas buscam associação comercial através de patrocínios.

- A primeira recomendação para as marcas é entender a sua narrativa. Qual é a sua marca, a história que a marca quer contar... tudo começa por aí. E, em seguida, é preciso olhar para os distintos esportes e os distintos momentos. E não só com o futebol, já que falamos especificamente da predominância do futebol no país e na cultura brasileira, mas há outros esportes e outros (...) o papel da marca é fundamentalmente entender qual é a sua narrativa, depois entender qual é o esporte ou qual é o momento esportivo que ela vai atuar . Dentro disso, definir qual é o ângulo, porque sempre haverá um ângulo [para trabalhar no mercado do esporte] - explicou Tiago Pinto durante o Sports Summit.

Em busca de fidelizar e entregar um conteúdo ainda mais certeiro, a CBF prepara uma nova etapa para o seu setor de comunicação com uma pesquisa de público inédita, que será lançada em breve. Feita com mais de 2 mil entrevistados espalhados por todos os estados brasileiros, o material ajuda a traçar o perfil do consumidor do futebol na atualidade. Fábio Seixas destacou algumas novidades durante a participação no Sports Summit.

O diretor destaca que o levantamento, feita pelo Instituto Nexus, 47% da população brasileira assiste futebol pelo menos uma vez por semana, o que corresponde a mais de 100 milhões de pessoas assistindo algum jogo no período de sete dias. No recorte da população jovem, ate 24 anos, o número sobe para 56%. Além disso, 26% dos jovens se declaram fanáticos por consumir tudo relacionado à indústria, dede ir assistir às partidas no estádio, comprar produtos e se conectar com plataformas digitais. Segundo Seixas, a data exata da divulgação completa da pesquisa ainda será anunciada.

Tiago Pinto, CEO da The Brand Academy, participou do Sports Summit, em São Paulo
Tiago Pinto, CEO da The Brand Academy, participou do Sports Summit, em São Paulo. (Foto: Sports Summit/Divulgação)

Futebol internacional e transmissões no Brasil

O painel do Sports Summit também teve a participação de Murilo Lima, diretor de parcerias da OneFootball no Brasil e em Portugal. A plataforma de transmissão de jogos e produção de conteúdo audiovisual nasceu em 2008 na Alemanha com o objetivo de reunir em um único lugar conteúdos de diversos clubes europeus para que os torcedores pudessem se conectar de forma digital. Hoje, o site e o app atuam em mercados globais, como acontece no futebol brasileiro, e novos perfis de fãs têm surgido, como destacou o executivo no evento.

Murilo Lima afirma que a OneFootball conseguiu estabelecer parcerias com clubes importantes do cenário brasileiro e vê que ter uma boa relação com essas marcas, que são fortes dentro e fora dos gramados, é essencial para o crescimento da plataforma, que tabém busca associações comerciais para alavancar suas cifras dentro do Brasil. O diretor explica que o país tem um grande potencial de audiência no exterior, com destaque para figuras de peso, como Neymar.

- Nosso papel como app e publisher, como donos de conteúdo, é ter a matéria prima e fazer com que isso seja visto. Lá atrás, eles [os criadores da OneFootball] viam a possibilidade de alcançar players e mercados que não alcançavam antes dentro da Alemanha ou Europa. Além de termos alguns clubes que estão desde o começo fora do Brasil, como Real Madrid e Barcelona, somos parceiros de clubes aqui no Brasil, como Corinthians, Flamengo, Vasco, Santos, Palmeiras… para distribuir vídeos dentro e fora do país. O Santos, por conta de Neymar, tem um alcance impressionante fora do Brasil de demanda para assistir os conteúdos deles no exterior. Isso deve à parceria que eles têm com a OneFootball. Nada disso é possível sem as marcas, as marcas acabam patrocinando todo esse ecossistema, de conteúdo, parceria e distribuição - detalha Murilo.

