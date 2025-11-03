Liverpool acerta patrocínio de empresa de tecnologia; entenda

Terceiro colocado no na Premier League, o Liverpool anunciou uma parceria com a empresa de tecnologia Trimble. O objetivo é gerar soluções para os projetos de infraestrutura do clube, incluindo a reforma do centro de treinamento. O acordo inclui visibilidade da patrocinadora nos canais dos Reds e o uso da tecnologia da empresa para otimizar instalações. Ben Latty, diretor comercial do atual campeão inglês, destacou:

- A tecnologia e a experiência da Trimble desempenharão um papel importante na forma como continuamos a desenvolver nossas instalações para atender às necessidades do jogo moderno, começando com a remodelação de nossa academia - afirmou o dirigente. E ele completou:

- Essa parceria traz uma nova perspectiva de como projetamos e entregamos espaços que apoiam nossos jogadores, funcionários e torcedores. Temos o prazer de receber a Trimble na família de parcerias do Liverpool.

No anúncio, o clube inglês informou que, a partir da parceria, serão acrescentados ao centro de treinamento um campo coberto em tamanho real e um novo campo externo com arquibancadas. Rob Painter, presidente e CEO da Trimble, emendou:

- Nossa colaboração com o Liverpool é um passo fundamental na expansão do nosso alcance global. Estamos confiantes de que essa exposição incomparável impulsionará ainda mais a marca com uma ressonância global estendida - afirmou.

