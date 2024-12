Liga Nacional de Futsal acompanha tendência e vende naming rights para Cresol

A Liga Nacional de Futsal anunciou a venda de seus naming rights para a Cresol, instituição financeira cooperativa. Assim, na temporada do ano que vem, a principal competição de futsal do Brasil se chamará LNF Cresol 2025. A empresa é parceira da Liga desde 2016, mas essa será a primeira vez que investe em naming rights.

Com o contrato, a marca da Cresol será exibida no círculo central das quadras e em placas publicitárias ao redor da área de jogo em todas as partidas da competição, além de ações de ativação.

A iniciativa de expandir a parceria com a competição faz parte de uma estratégia para ampliar o reconhecimento nacional da marca e reforçar o apoio ao esporte como ferramenta de integração social, desenvolvimento e bem-estar.

- O esporte conecta pessoas e promove valores que estão também no coração do cooperativismo, como cooperação, superação e trabalho em equipe. Assumir o naming rights da Liga Nacional de Futsal é mais um passo da Cresol para incentivar as transformações nas comunidades onde estamos presentes. É uma alegria imensa ver nossa marca associada a um esporte tão democrático e apaixonante - disse Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol.

Cresol e LNF embarcam em um movimento que se torna cada vez mais presente nas estratégias de marketing das empresas e importante para as competições. Em 2024, por exemplo, as principais competições do país tiveram seus nomes associados a empresas patrocinadoras, como Brasileirão Betano 2024, Brasileirão Série B Betnacional e Copa Betano do Brasil 2024.

Olhando para o futuro próximo, diversos torneios já venderam seus naming rights para as edições de 2025, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior Sicredi 2025, o Paulistão Sicredi 2025 e o Gauchão Superbet 2025.