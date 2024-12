Sport quer folha para sobreviver à Série A; veja o ranking dos salários dos times do Brasileirão 2024

De volta à Série A do Brasileirão 2025, o Sport já faz cálculos para tentar construir um time competitivo para não correr o risco de ser rebaixado novamente. Após ser reeleito presidente do clube para um mandato de dois anos (2025 e 2026), na segunda-feira (16), Yuri Romão afirmou que o orçamento ideal para o Leão seria uma folha salarial de R$ 8,5 milhões a 9 milhões por mês.

Será que ele está certo? Com uma folha salarial dessa ordem, o Sport se encaixaria em qual posição entre os clubes que disputaram a Série A em 2024? O Lance! Biz te mostra.

De acordo com um levantamento feito a partir de dados da "Capology", plataforma especializada no assunto, o Flamengo foi o clube com a maior folha salarial mensal do campeonato. O clube campeão da Copa do Brasil de 2024 também ocupou o primeiro lugar do ranking em 2023 e possui o elenco mais valioso do país. São gastos R$ 27, 9 milhões por mês para pagar os atletas do Rubro-Negro.

O segundo lugar do ranking é ocupado pelo Palmeiras. O clube comandado por Leila Pereira desembolsa cerca de R$ 18,5 milhões por mês em salários. Quem fecha o Top-3 é o Atlético-MG. Finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, o Galo gasta R$ 18,3 milhões por mês com seu elenco.

Flamengo foi campeão da Copa do Brasil de 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Os dados da Capology mostram que o Botafogo, campeão do Brasileirão e da Libertadores, ocupa apenas a quarta posição no ranking, com um gasto mensal de R$ 17,8 milhões por mês, e é seguido de perto pelo Corinthians, que viu seu orçamento inflar após a chegada de Memphis Depay e hoje ocupa a quinta colocação, com folha salarial de R$ 17,6 milhões por mês.

Se o tamanho da folha não refletiu na conquista do título, ela tem ligação íntima com o rebaixamento. Isso porque três dos quatro times rebaixados estão entre os cinco times com as menores folhas: Atlético-GO (R$ 4,3 milhões), Criciúma (R$ 3,6 milhões) e Cuiabá (R$ 3,6 milhões). A exceção é o Athletico-PR que aparece um pouco acima na lista, mas não muito longe, em 15º, com R$ 5,8 milhões.

Assim, diante deste cenário, é possível dizer que a folha de R$ 9 milhões, que representaria um elenco com mais jogadores ou atletas mais caros, pode sim garantir mais tranquilidade ao Sport do que sua atual situação, com gastos entre R$ 6 milhões e R$ 6,5 milhões.

Ranking da folha salarial dos times da Série A do Brasileirão 2024

1 - Flamengo - R$ 27, 9 milhões por mês

- R$ 27, 9 milhões por mês 2 - Palmeiras - R$ 18,5 milhões por mês

- R$ 18,5 milhões por mês 3 - Atlético-MG - R$ 18,3 milhões por mês

- R$ 18,3 milhões por mês 4 - Botafogo - R$ 17,8 milhões por mês

- R$ 17,8 milhões por mês 5 - Corinthians - R$ 17,6 milhões por mês

- R$ 17,6 milhões por mês 6 - Internacional - R$ 15,7 milhões por mês

- R$ 15,7 milhões por mês 7 - São Paulo - R$ 15,1 milhões por mês

- R$ 15,1 milhões por mês 8 - Grêmio - R$ 13,6 milhões por mês

- R$ 13,6 milhões por mês 9 - Fluminense - R$ 13,2 milhões por mês

- R$ 13,2 milhões por mês 10 - Vasco - R$ 10,9 milhões por mês

- R$ 10,9 milhões por mês 11 - Bahia - R$ 9,9 milhões por mês

- R$ 9,9 milhões por mês 12 - Cruzeiro - R$ 9,8 milhões por mês

- R$ 9,8 milhões por mês 13 - RB Bragantino - R$ 7,4 milhões por mês

- R$ 7,4 milhões por mês 14 - Fortaleza - R$ 6,7 milhões por mês

- R$ 6,7 milhões por mês 15 - Athletico-PR - R$ 5,8 milhões por mês

- R$ 5,8 milhões por mês 16 - Vitória - R$ 5,1 milhões por mês

- R$ 5,1 milhões por mês 17 - Atlético-GO - R$ 4,3 milhões por mês

- R$ 4,3 milhões por mês 18 - Cuiabá - R$ 3,6 milhões por mês

- R$ 3,6 milhões por mês * - Criciúma - R$ 3,6 milhões por mês

- R$ 3,6 milhões por mês 20 - Juventude - R$ 3,5 milhões por mês

Fonte: Capology