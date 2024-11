Times da Libertadores concentram 48% dos estádios com naming rights da América do Sul

Um novo estudo do Ibope Recupom apontou que os times que disputaram a Copa Libertadores de 2024 reúnem 48% dos estádios com contratos de naming rigths do mercado sul-americano, ou seja, das 23 equipes da região que venderam os nomes de suas casas, 11 disputaram a competição.

O estudo, que considerou os clubes das principais divisões nacionais de 11 países latino-americanos (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), apontou ainda que 23% dos clubes que disputaram a Libertadores possuem patrocínios deste tipo, o que supera a média da América do Sul, que é de 13%.

Cenário brasileiro

Ao analisar os clubes da elite do futebol brasileiro em 2024, o Ibope Recupom apontou que seis times possuem contratos de naming rights, o que equivale a 30% das equipes do Brasileirão. São eles:

Palmeira - Allianz Parque

Atlético-MG - Arena MRV

Bahia - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Athletico-PR - Ligga Arena

São Paulo - MorumBis

Corinthians - Neo Química Arena

O cenário de patrocínio de naming rights a estádios dos clubes da Série A é diversificado, com grandes patrocinadores de segmentos distintos. Há uma seguradora, uma construtora, uma casa de apostas, uma empresa de telecomunicação, uma empresa da área alimentícia e uma farmacêutica.

Mas a lista de estádios no Brasil que tiveram seus naming rights vendidos não para por aí. Embora o estudo do Ibope não os incluídos na conta, há também os estádios Vila Viva Sorte, do Santos, e o Arena Nicnet, do Botafogo-SP. E existem também os estádios que não pertencem a nenhum clube especificamente, como o futuro Mercado Livre Arena Pacaembu, a Arena BRB Mané Garrincha e a Casa de Apostas Arena das Dunas. Se levarmos em conta essas arenas, o número brasileiro sobe para 11.

Allianz Parque

Na América Latina

Considerando os 183 estádios dos 194 clubes da região, 29 estádios ou arenas possuem contratos ativos de naming rights, ou seja, 16% do total. Deste número, 63% são de Brasil, Equador e México, sendo seis em cada país.

O Paraguai aparece na sequência com cinco contratos, ou 17% do total, seguido pelo Chile com quatro contratos (14% do total). A Argentina e o Peru contam com apenas um contrato de naming rights cada entre as equipes de suas principais divisões nacionais de futebol. E, seguindo o mesmo critério, Bolívia, Colômbia, Uruguai e Venezuela não contam com estádios de futebol com contratos vigentes de naming rights.

Entre todos os estádios com naming rights na região, o setor “Financeiro” (composto por Bancos, Seguradoras e Financeiras) concentra 41% (12 contratos) do total, seguido pelo setor de “Telecomunicações” (3 contratos ou 10%), “Bebidas Alcoólicas”, “Casa de Apostas” e “Imobiliário e construção” com 2 acordos e 7% de participação cada.