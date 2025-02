Clubes com maiores folhas salariais na Europa: veja ranking

O futebol europeu movimenta cifras bilionárias, e os grandes clubes do continente investem pesado para montar elencos altamente competitivos. Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City lideram o ranking das maiores folhas salariais da temporada 2024/25, segundo dados do Capology.



🏆 Os clubes com as maiores folhas salariais da Europa





1️⃣ Bayern de Munique (ALE) – € 275,9 milhões

2️⃣ Real Madrid (ESP) – € 273,8 milhões

3️⃣ Manchester City (ING) – € 268,5 milhões

4️⃣ Paris Saint-Germain (FRA) – € 221,8 milhões

5️⃣ Arsenal (ING) – € 207,3 milhões

6️⃣ Manchester United (ING) – € 205,8 milhões

7️⃣ Barcelona (ESP) – € 201,4 milhões

8️⃣ Chelsea (ING) – € 194,3 milhões

9️⃣ Liverpool (ING) – € 155,3 milhões

🔟 Inter de Milão (ITA) – € 140,7 milhões

💰 Bayern e Real Madrid no topo

O Bayern de Munique lidera o ranking com uma folha salarial de € 275,9 milhões por ano. O clube alemão mantém investimentos altos em jogadores como Kane, Neuer e Kimmich, que estão entre os mais bem pagos da equipe.

Logo atrás, o Real Madrid aparece com € 273,8 milhões em salários anuais. O clube espanhol, que recentemente contratou Kylian Mbappé, mantém uma estrutura financeira sólida, pagando altos vencimentos a estrelas como Vini Jr e Jude Bellingham.

⚽ Premier League domina o ranking

Dos dez clubes mais gastadores, cinco são da Premier League: Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea e Liverpool. O poder financeiro da liga inglesa permite que as equipes paguem salários elevados para atrair e manter grandes craques.

Mesmo sem liderar a lista, o Manchester City continua sendo um dos times que mais investem em salários, com € 268,5 milhões por ano. O elenco comandado por Pep Guardiola conta com estrelas como Erling Haaland, Kevin De Bruyne e Bernardo Silva.

🔍 E os clubes italianos?

A Inter de Milão é a única representante da Serie A entre os dez primeiros, com € 140,7 milhões em salários anuais. Isso reflete a diferença financeira entre o futebol italiano e as outras principais ligas da Europa.

Com cifras milionárias, os grandes clubes europeus seguem investindo para manter seus elencos competitivos. Será que esses investimentos vão se traduzir em títulos na temporada?ções.