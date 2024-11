Presença inusitada: por que Djokovic irá à final da Libertadores

Buenos Aires será o centro esportivo do mundo, neste final de semana. A capital da Argentina receberá, quase simultaneamente, a final da Copa Libertadores, entre Botafogo e Atlético-MG, e a despedida de Juan Martín del Potro, contra Novak Djokovic.

Djokovic na final da Libertadores

A final continental será realizada no sábado (30), no estádio Monumental de Núñez. O confronto promete grande apelo dos torcedores, uma vez que cerca de 60 mil ingressos já foram comercializados. A partida entre o Glorioso e o Galo ainda terá a presença de personalidades ilustres, como Novak Djokovic.

O tenista assistirá o confronto na véspera do duelo contra Del Potro. O sérvio irá encarar o argentino em jogo de exibição que marcará a despedida oficial do adversário das quadras. Ele lida com lesões graves no joelho e, desde 2019, não atua com regularidade em torneios oficiais.

Foto: Hector Retamal / AFP

A partida entre Djokovic e Del Potro acontecerá no domingo (1°), às 16h30 (de Brasília) e será realizada no Estádio Mary Terán de Weiss. Por outro lado, Botafogo encara o Atlético-MG, pela final da Libertadores, no sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez.