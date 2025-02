A Liga Forte União (LFU) confirmou oficialmente que o valor total da receita gerada pelos contratos de direitos de transmissão da Série A firmados é de R$ 1,7 bilhão por ano, representando um crescimento de 55% em relação ao valor que os clubes da LFU receberam em 2024.

A Globo firmou um acordo com a LFU para transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029, conforme anunciado nesta sexta-feira (31). Este contrato possibilita que as plataformas da emissora apresentem as partidas dos clubes membros, prometendo uma ampla cobertura do Brasileirão nos próximos cinco anos.

A parceria da Globo inclui a transmissão das partidas como mandantes de 11 clubes da Série A, planejando exibir, em média, cinco jogos por rodada dessas equipes, com quatro deles de forma exclusiva. Este acordo se junta ao já estabelecido com os clubes da Libra, assegurando que a emissora transmita nove partidas por rodada do Brasileirão.

A negociação dos direitos de transmissão da Série B, bem como dos direitos internacionais e de betting das Séries A e B, ainda estão em andamento.

O valor decorrente da venda dos direitos de tv da Série B e de outros contratos serão somados ao montante de R$ 1,7 bilhão já negociado pela Série A para que se calcule a divisão de acordo com os critérios da LFU.

A LFU é composta por Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, da Série A, e outros 19 clubes em divisões inferiores. A Libra tem clubes como Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória.