Globo fecha com a LFU para o Brasileirão; veja como fica divisão com a Record

A Globo firmou um acordo com a Liga Forte União para transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029, conforme anunciado na sexta-feira (31). Este contrato possibilita que as plataformas da emissora apresentem as partidas dos clubes membros da LFU, prometendo uma ampla cobertura do Brasileirão nos próximos cinco anos.

continua após a publicidade

➡️ CazéTV tenta tirar ex-jogador da Globo; comentarista já negou outras propostas

A parceria da Globo inclui a transmissão das partidas como mandantes de 11 clubes da Série A, planejando exibir, em média, cinco jogos por rodada dessas equipes, com quatro deles de forma exclusiva. Este acordo se junta ao já estabelecido com os clubes da Libra, assegurando que a emissora transmita nove partidas por rodada do Brasileirão.

- Ficamos felizes pela parceria com os clubes da LFU e, com isso, consolidar nosso envolvimento no ciclo de 2025 a 2029 do Campeonato Brasileiro, que resultará na maior e melhor cobertura do evento, levando ao público praticamente todos os jogos através das diversas plataformas da Globo - disse Fernando Manuel, diretor de direitos esportivos da Globo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A LFU é composta por Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, da Série A, e outros 19 clubes em divisões inferiores. A Libra tem clubes como Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória.

➡️ Confira detalhes da estreia de Denílson na Globo e no Sportv

Distribuição dos jogos do Brasileirão por rodada

Oito jogos exclusivos nos canais Globo (TV Globo, sportv e Premiere)

Um jogo exibido nos canais Globo, na Record e no YouTube

Um jogo no Amazon Prime Video