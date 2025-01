Atlético-MG perde taça, e pênalti de Deyverson repercute na web: ‘Bizarro’

O Atlético-MG perdeu nos pênaltis para o Orlando City no último jogo da FC Series, antiga Flórida Cup, neste sábado (25). A partida valia um troféu entregue pela organização do torneio. Em uma das penalidades, o atacante Deyverson isolou a bola, em cobrança que viralizou nas redes sociais.

O jogo terminou empatado em 0 a 0, e nas penalidades, Deyverson e Bruno Fuchs desperdiçaram as cobranças pelo lado do Atlético-MG. Alguns internautas compararam a cobrança do atacante a um "Field Goal" do futebol americano. Everson pegou um pênalti, mas não evitou a derrota do clube mineiro.

Veja as reações nas redes sociais: