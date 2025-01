Falha de Cássio e gol contra de Fabrício Bruno viraliza: ‘Show de bizarrice’

O Cruzeiro foi derrotado pelo Athletic no Campeonato Mineiro por 1 a 0 após um gol contra do zagueiro Fabrício Bruno. Após cruzamento na área, Cássio errou o corte, e a bola tocou no defensor antes de morrer no fundo das redes. O lance teve grande repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira (22).

Aos 24 minutos do segundo tempo, a bola foi alçada na área do Cruzeiro, acabou desviada, e Cássio errou o tempo para afastar o perigo. Fabrício Bruno foi pego no susto e marcou contra, dando a vitória ao Athletic. O zagueiro chegou recentemente ao clube mineiro após ser vendido pelo Flamengo.

