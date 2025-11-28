Quanto vale X o que disputa: Brasileiro tem surpresa e decepções

A edição 2025 do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. Um time já está rebaixado, outro já tem título encaminhado... as brigas na tabela estão quase que 100% definidas, de modo que a relação investimento-resultado também. E é isso que o Lance! traz nesta sexta-feira: quem está muito abaixo ou muito acima das expectativas proporcionais aos valores de mercado dos elencos.

A maior surpresa da competição é a campanha histórica do Mirassol. O debutante conseguiu vaga na próxima Conmebol Libertadores tendo o elenco de menor valor de mercado deste Brasileiro. Reinaldo e companhia estão avaliados em € 22,53 milhões, de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Para se ter ideia do feito, o já rebaixado Sport tem grupo de jogadores avaliado em € 39,5 milhões. É o quinto valor mais baixo. Não era, em tese, para o Leão da Ilha do Retiro ter sido rebaixado de forma tão antecipada: pouco mais da metade dos pontos que tem o Juventude, atual penúltimo colocado e ainda vivo contra a degola.

O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro e a uma vitória do título, cumpre a expectativa de disputar o topo, assim como o Palmeiras: o Rubro-Negro tem elenco avaliado em € 195,9 milhões, enquanto o do Verdão vale € 212,15 milhões. Primeiro e segundo colocados, apenas uma posição invertidos.

Decepções

Atual campeão do Brasileiro, o Botafogo tem o terceiro elenco mais caro: € 138,35 milhões. A classificação à próxima Libertadores e a disputa por uma vaga direta são, portanto, o mínimo que poderia ser esperado do Glorioso.

Outro que pode ser considerado uma decepção é o Corinthians. Atualmente na 11ª posição na tabela, o Timão tem o quinto elenco com maior valor de mercado na competição: € 110,45 milhões.

A expectativa que o presidente do Vasco, Pedrinho, e parte da torcida havia criado por uma boa campanha se justificava: o elenco é o sexto de maior avaliação. A realidade que se impõe a essa altura, contudo, é de 42 pontos e luta contra o rebaixamento.

Veja a lista de valor de mercado

1º - Palmeiras - € 212,15 milhões

2º - Flamengo - € 195,9 milhões

3º - Botafogo - € 138,35 milhões

4º - Cruzeiro - € 125,65 milhões

5º - Corinthians - € 110,45 milhões

6º - Vasco - € 108,15 milhões

7º - Bahia - € 103,5 milhões

8º - Atlético-MG - € 97,4 milhões

9º - Fluminense - € 94,1 milhões

10º - Red Bull Bragantino - € 90,7 milhões

11º - São Paulo - € 89,85 milhões

12º - Grêmio - € 86,45 milhões

13º - Internacional - € 86 milhões

14º - Santos - € 82,8 milhões

15º - Fortaleza - € 47,18 milhões

16º - Sport - € 39,5 milhões

17º - Ceará - € 32,85 milhões

18º - Vitória - € 32,15 milhões

19º - Juventude - € 23,2 milhões

20º - Mirassol - € 22,53 milhões

Compare a posição de cada time na lista acima com a classificação atual da competição.