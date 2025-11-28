Remadores recebem medalha Vanderlei Cordeiro de Lima por feito no Pan Júnior

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, nesta sexta-feira (28), a criação da medalha Vanderlei Cordeiro de Lima, honraria para reconhecer feitos de espírito olímpico. Os primeiros a receber o prêmio, que será entregue durante o Prêmio Brasil Olímpico 2025, serão os remadores da equipe de Quatro Sem, que conquistaram uma medalha de bronze na raça nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção.

continua após a publicidade

➡️Mesmo desfalcado, Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de basquete

Durante a competição, a equipe formada por Andrei Jessé, Diogo Volkmann, Kayki Rocha e Miguel Marques disputava a liderança da prova quando uma forqueta, peça que sustenta o remo, se quebrou, deixando o time com um remo a menos. Apesar disso, Miguel, que teve a peça quebrada, permaneceu incentivando os companheiros, que mantiveram a concentração nos metros finais e garantiram uma medalha heroica.

— Foi uma prova muito sofrida. Sabíamos que poderíamos ter ido melhor e colocado o Brasil no primeiro lugar do pódio, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mesmo diante da adversidade, conseguimos manter o foco e ainda terminar a prova com a 3ª colocação. Isso mostra o quanto estávamos focados e o quanto nos dedicamos para representar o Brasil. Estou muito feliz em receber esse prêmio e sei que vai ser mais um combustível para, no futuro, conquistar ainda mais- disse Diogo.

continua após a publicidade

Na ocasião, o bronze com "gostinho de ouro" dos brasileiros foi muito celebrado na capital paraguaia. Os remadores chegaram a ser homenageados pela Panam Sports, entidade responsável pelos Jogos Pan-Americanos, pelo espírito esportivo demonstrado na competição.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Vanderlei Cordeiro de Lima acendeu a Pira Olímpica das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 (Foto: AFP / Odd Andersen)

Vanderlei Cordeiro é exemplo de superação

Um dos poucos atletas honrados com a medalha Pierre de Coubertin, concedida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para premiar feitos de ética e fair play, Vanderlei Cordeiro de Lima se tornou um ícone do espírito olímpico nos Jogos de Atenas 2004. Ele liderava a maratona quando foi atacado por um fanático e tirado da pista. Mesmo assim, ele retomou o percurso e concluiu a prova em terceiro lugar, sendo ovacionado pelo público na entrada do estádio Panatenaico.

continua após a publicidade

— Fiquei surpreso, mas muito feliz pela escolha do meu nome em um prêmio dessa importância. Uma honraria que reforça a importância dos valores olímpicos, do fair play, e que enaltece ainda mais a minha história. Jamais imaginei que poderia receber tamanha honraria. Sou muito grato por tudo, mais uma vez, ao Comitê Olímpico do Brasil e também a ferramenta do esporte, por ter transformado a minha vida em todos os sentidos - declarou o medalhista olímpico.

➡️Herói olímpico, Vanderlei Cordeiro relembra início 'por acaso' na maratona