Real Madrid anuncia duas renovações de patrocínio; entenda

Enquanto lidera o Campeonato Espanhol e faz campanha segura na fase de liga da Champions League, o Real Madrid renovou sua parceria com o banco guatemalteco Bantrab, que mantém parceria com o clube espanhol para projetos esportivos e iniciativas de educação financeira no país da América Central. A renovação garante a continuidade de produtos do ramo vinculados ao clube.

Em contrapartida, o Real Madrid seguirá apoiando programas de formação, capacitação de técnicos e fortalecimento de estruturas de base na Guatemala. A ideia é contribuir para o desenvolvimento de federações e de projetos que utilizam o esporte como ferramenta de impacto social.

E não foi o único patrocínio renovado pelo gigante espanhol esta semana.

Inteligência Artificial

Na última terça-feira, o Real Madrid e a multinacional de software de computador Adobe anunciaram a extensão da parceria global entre as partes. A relação entre clube e empresa tem gerado experiências personalizadas, impulsadas por IA, a mais de 660 milhões de torcedores ao redor do mundo. E a ideia das partes é ampliar tais produtos.

- No Real Madrid, estamos sempre em busca de novas formas de nos conectar com os nossos torcedores e fazê-los se sentirem parte do nosso clube, onde quer que estejam. Nossa aliança com a Adobe nos permite oferecer conteúdos mais criativos e personalizados a todos os madridistas - destacou Emilio Butragueño, ídolo como jogador e, atualmente, diretor de Relações Institucionais do clube.

Rachel Thornton, diretor de marketing da companhia, acrescentou:

- Com o poder da IA e da tecnologia agêntica da Adobe, o Real Madrid poderá criar e compartilhar essas histórias com sua base global de fãs, fortalecendo a conexão com eles em cada país - finalizou.

