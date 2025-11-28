LIMA (PER) - O Flamengo realiza, na manhã desta sexta-feira (28), seu segundo treino em Lima, o último antes da final da Libertadores. Novamente, o clube utilizou as instalações da Seleção do Peru.

Acompanhe ao vivo todos os detalhes da preparação do Rubro-Negro antes da decisão contra o Palmeiras, neste sábado, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de U.

AO VIVO: Acompanhe o treino do Flamengo

12h30 (de Brasília) - Léo Ortiz treina sem limitações

Depois de sofrer um estiramento no ligamento do tornozelo direito no confronto contra o Palmeiras pelo Brasileirão, o Léo Ortiz atuou na volta da semifinal, contra o Racing, sendo poupado nas partidas seguintes. Nesta sexta, o zagueiro treinou normalmente no CT la Videna, em Lima, sem limitações.

Léo Ortiz em treino do Flamengo em Lima (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

12h20 (de Brasília) - Início do treino

No CT la Videna, casa da Seleção do Peru, o elenco do Flamengo entra em campo para o início da última etapa da preparação. O Rubro-Negro disputa o tetracampeonato continental.

Jogadores do Flamengo em treino antes da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Bruno Henrique em treino do Flamengo antes da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

12h10 (de Brasília) - Jogadores em campo para o aquecimento

Antes do início do treino, os jogadores jogaram "futmesa". Os atletas já estão em campo, Pedro, presente no CT, realiza atividades na academia.

Jogadores do Flamengo jogam "futmesa" antes do treino (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

12h (de Brasília) - Campo pronto para o treino

CT la Videna, casa da Seleção do Peru e do Flamengo na Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

11h30 (de Brasília) - Flamengo chega ao CT la Videna

A delegação do Flamengo chegou às 9h30 no horário de Lima (11h30, de Brasília) na Vila Deportiva Nacional, onde realiza seu último treino antes da decisão contra o Palmeiras. A primeira parada foi a academia, onde realizam uma atividade prévia aos trabalhos em campo.

O atacante Pedro foi o último a desembarcar do ônibus e apareceu utilizando uma proteção no braço. Apesar da presença na viagem, o jogador é dúvida para a final. Quase recuperado da lesão no braço, o camisa 9 sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, contatada em exame de imagem no dia 19.

➡️ Flamengo: Especialista explica lesão de Pedro e provável tempo de recuperação

Pedro chega ao treino do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

