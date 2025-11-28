AO VIVO: Com Pedro, Flamengo realiza último treino antes da final da Libertadores
Rubro-Negro decide título continental no sábado (29) contra o Palmeiras
LIMA (PER) - O Flamengo realiza, na manhã desta sexta-feira (28), seu segundo treino em Lima, o último antes da final da Libertadores. Novamente, o clube utilizou as instalações da Seleção do Peru.
Acompanhe ao vivo todos os detalhes da preparação do Rubro-Negro antes da decisão contra o Palmeiras, neste sábado, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de U.
AO VIVO: Acompanhe o treino do Flamengo
12h30 (de Brasília) - Léo Ortiz treina sem limitações
Depois de sofrer um estiramento no ligamento do tornozelo direito no confronto contra o Palmeiras pelo Brasileirão, o Léo Ortiz atuou na volta da semifinal, contra o Racing, sendo poupado nas partidas seguintes. Nesta sexta, o zagueiro treinou normalmente no CT la Videna, em Lima, sem limitações.
12h20 (de Brasília) - Início do treino
No CT la Videna, casa da Seleção do Peru, o elenco do Flamengo entra em campo para o início da última etapa da preparação. O Rubro-Negro disputa o tetracampeonato continental.
12h10 (de Brasília) - Jogadores em campo para o aquecimento
Antes do início do treino, os jogadores jogaram "futmesa". Os atletas já estão em campo, Pedro, presente no CT, realiza atividades na academia.
12h (de Brasília) - Campo pronto para o treino
11h30 (de Brasília) - Flamengo chega ao CT la Videna
A delegação do Flamengo chegou às 9h30 no horário de Lima (11h30, de Brasília) na Vila Deportiva Nacional, onde realiza seu último treino antes da decisão contra o Palmeiras. A primeira parada foi a academia, onde realizam uma atividade prévia aos trabalhos em campo.
O atacante Pedro foi o último a desembarcar do ônibus e apareceu utilizando uma proteção no braço. Apesar da presença na viagem, o jogador é dúvida para a final. Quase recuperado da lesão no braço, o camisa 9 sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, contatada em exame de imagem no dia 19.
