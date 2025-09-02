Lamine Yamal ganha logomarca própria da Adidas
Atacante do Barcelona é destaque da fornecedora alemã
Estrela do Barcelona e candidato a melhor jogador do mundo, o atacante Lamine Yamal ganhou destaque de um patrocinador. A fabricante de materiais esportivos Adidas desenvolveu uma logomarca específica para o jogador de 18 anos.
O símbolo, assim como o vídeo da campanha, faz referência aos três últimos números do código postal de Rocafonda (304). Foi nesse local que Lamine Yamal cresceu, no subúrbio de Barcelona.
Carreira
Valorizado pela patrocinadora alemã, Yamal tem sido precoce. Com 18 anos recém-feitos, ele tem partidas pela equipe principal do Barcelona desde quatro temporadas atrás. A última foi a de maior destaque até aqui: foram 55 jogos, com 18 gols e 21 assistências.
Pela seleção espanhola, apesar da pouca idade, já soma momentos importantes e seis gols nas 21 partidas que disputou até aqui.
Melhor do mundo?
Yamal é um dos candidatos, assim como outros companheiros de time e de rivais na Europa.
Confira a lista de candidatos
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Alexix Mac Allister (Liverpool)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Declan Rice (Arsenal)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Desiré Doué (Paris Saint-Germain)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Scott McTominay (Napoli)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Viktor Gyokeres (Sporting CP)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
Uma logomarca própria é uma especificidade que poucos atletas têm. Normalmente as fornecedoras reservam os grandes destaques de cada modalidade para tal. Messi e Neymar, por exemplo. No basquete, uma estrela ganhou a mesma honraria recentemente.
