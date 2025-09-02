Quanto valem as franquias de Chargers e Chiefs, da NFL?
Equipes se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, nesta sexta-feira
Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. A NFL está cada vez mais conectada com o mercado fora dos Estados Unidos, mas… você sabe quanto valem as franquias que vem ao Brasil?
De acordo com lista do site estadunidense Sportico, o Chargers está avaliado em US$ 6,21 bilhões (R$ 33,95 bilhões, na conversão atual). É apenas a 21ª franquia mais valiosa da liga. O Chiefs está um pouco acima, na 16ª posição, avaliado em US$ 6,53 bilhões (R$ 35,7 bilhões).
A avaliação é do mês passado, e mostrou um crescimento relevante no valor de mercado das franquias. Quem se valorizou menos entre as 32 equipes subiu 12%. Chiefs e Chargers vão protagonizar aquele que será apenas o segundo jogo da NFL em solo brasileiro.
Veja a lista completa:
1º - Dallas Cowboys: US$ 12,8 bilhões
2º - Los Angeles Rams: US$ 10,43 bilhões
3º - New York Giants: US$ 10,25 bilhões
4º - New England Patriots: US$ 8,76 bilhões
5º - San Francisco 49ers: US$ 8,6 bilhões
6º - Philadelphia Eagles: US$ 8,43 bilhões
7º - Miami Dolphins: US$ 8,25 bilhões
8º - New York Jets: US$ 8,11 bilhões
9º - Las Vegas Raiders: US$ 7,9 bilhões
10º - Washington Commanders: US$ 7,47 bilhões
11º - Chicago Bears: US$ 7,47 bilhões
12º - Houston Texans: US$ 7,17 bilhões
13º - Atlanta Falcons: US$ 7,05 bilhões
14º - Seattle Seahawks: US$ 6,59 bilhões
15º - Denver Broncos: US$ 6,55 bilhões
16º - Kansas City Chiefs: US$ 6,53 bilhões
17º - Pittsburgh Steelers: US$ 6,51 bilhões
18º - Green Bay Packers: US$ 6,48 bilhões
19º - Tampa Bay Buccaneers: US$ 6,47 bilhões
20º Minnesota Vikings: US$ 6,28 bilhões
21º Los Angeles Chargers: US$ 6,21 bilhões
22º - Tennessee Titans: US$ 6,2 bilhões
23º - Cleveland Browns: US$ 6,14 bilhões
24º - Baltimore Ravens: US$ 6 bilhões
25º - Detroit Lions: US$ 5,88 bilhões
26º - Buffalo Bills: US$ 5,87 bilhões
27º - Carolina Panthers: US$ 5,76 bilhões
28º - Indianapolis Colts: US$ 5,72 bilhões
29º - Arizona Cardinals: US$ 5,66 bilhões
30º - New Orleans Saints: US$ 5,63 bilhões
31º - Jacksonville Jaguars: US$ 5,57 bilhões
32º - Cincinatti Bengals: US$ 5,5 bilhões
