Craque do Barcelona, Lamine Yamal colocou Neymar como um dos favoritos a conquistar a Bola de Ouro caso não seja o vencedor. Em entrevista à "TVE", o jovem também citou Messi como um dos jogadores para quem daria a premiação.

- Neymar e Messi. Eu daria uma para Ney, creio que merece. O Ney na época em que jogava pelo Barça ou pelo PSG levaria agora, sem dúvidas. Queria que ele tivesse conquistado uma. E Messi por ser o maior da história.

Cotado como um dos favoritos a conquistar a Bola de Ouro, Lamine Yamal não escondeu o desejo em vencer o prêmio individual. O espanhol também revelou a vontade de vencer a Champions League após a eliminação do Barcelona na semifinal da última edição.

- Queremos ganhar a Champions. Os dois (Champions e Bola de Ouro) são um sonho. Por parte do Barcelona, a Champions seria incrível. E todos os jogadores querem ganhar a Bola de Ouro. Quem falar que não, está mentindo. Estar lá com 18 anos é algo que deve ser valorizado e espero que dê (para vencer).

Apesar da torcida por Neymar e Messi, Lamine Yamal não tem concorrência da dupla na disputa da atual Bola de Ouro. O brasileiro e o argentino não foram indicados dentre os candidatos, e o espanhol tem Raphinha e Dembélé como principais rivais.

Comparação entre Yamal e Neymar no Barcelona

Com apenas 18 anos, Yamal tem um impacto muito grande no Barcelona, mas com números inferiores em comparação aos de Neymar. Em 109 partidas disputadas, o jovem espanhol tem 27 gols marcados, 37 assistências distribuídas e quatro títulos conquistados. Por outro lado, o brasileiro fez 186 partidas pelo clube catalão, balançou as redes 105 vezes e contribuiu com 76 assistências, além de ter sido chave na conquista da última Champions League dos culés.

