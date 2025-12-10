Elenco do Flamengo vale mais que o dobro do Cruz Azul, rival no Mundial

Flamengo e Cruz Azul protagonizam o Derby das Américas na Copa Intercontinental nesta tarde e o rubro-negro busca a classificação para as semifinais do torneio. As equipes chegam com a moral de terem levantado suas taças das suas competições continentais que disputaram, mas, ainda assim, vivem uma disparidade financeira significativa, que dá vantagem ao clube carioca. Ao avaliar o valor de mercado dos elencos, o time brasileiro soma mais que o dobro dos mexicanos.

Atualmente o Flamengo tem o segundo elenco mais caro de toda a Libertadores, ficando bem à frente de rivais tradicionais no continente, como River Plate ou Boca Juniors, e desbancando os outros brasileiros, mas ainda atrás do Palmeiras, primeiro colocado do ranking. O Fla tem seu time apontado em 195,9 milhões de euros, ou R$ 1,23 bilhão na cotação atualizada. O alviverde vem logo na frente com 212,15 milhões de euros, que corresponde a R$ 1,34 bilhão.

Se a vantagem para o Palmeiras já pode ser considerado um fato de peso para avaliar a qualidade do elenco do Flamengo, ai traçar um comparativo com o Cruz Azul, a disparidade é ainda maior e mostra uma clara vantagem para o rubro-negro. Os mexicanos tem o elenco avaliado em 82,1 milhões de euros, cerca de R$ 518,9 milhões, menos da metade da cifra. Os dados são da plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de clubes de futebol e de jogadores.

A plataforma mostra que o nome mais caro do elenco flamenguista é Samuel Lino, atacante contratado neste ano e que também assumiu o ponto de valor de transferência mais caro, quando o Flamengo pagou 22 milhões de euros para tirá-lo do Atlético de Madrid. O ponta é avaliado nos mesmos 22 milhões de euros (R$ 139 milhões). No Cruz Azul, o destaque é Érik Lira, volante que tem valor apontado em 8,5 milhões de euros (R$ 53,7 milhões), o que coloca Lino com uma cifra mais de duas vezes maior no comparativo dos mais valiosos.

Numa combinação dos dois elencos, o Cruz Azul teria apenas o sexto jogador mais caro da lista (comnsidrando um empate entre os que mantém mesmo valor). No total, sete atletas rubro-negros valem mais que Lira, o mais caro do time mexicano. Pedro, Arrascaeta, Léo Ortiz, De la Cruz, Léo Pereira e Emerson Royal ficam à frente nesta comparação.

O segundo jogador mais caro do time da Concacaf vale 7,5 milhões de euros (R$ 47,4 milhões), posto que se divide entre Mateusz Bogusz, Kevin Mier e José Paradela. O trio ficaria na décima colocação (considerando os empates no mesmo valor), em lista que ainda teria o goleiro Rossi e o atacante Gonzalo Plata na frente.

Jogadores mais caros de Flamengo x Cruz Azul

1 . Samuel Lino - 22 milhões de euros 2 . Arrascaeta - 15 milhões de euros 3 . Léo Ortiz - 15 milhões de euros 4 . Nicolás De la Cruz - 12 milhões de euros 5 . Léo Pereira - 9 milhões de euros 6 . Emerson Royal - 9 milhões de euros 7 . Érik Lira - 8,5 milhões de euros

Elenco do Cruz Azul vale menos da metade em comparação do Flamengo. (Foto: Carl de Souza/AFP)

Flamengo mira premiação milionária

Em campo, além da classificação, a primeira partida da Copa Intercontinental também pode render do Flamengo uma premiação em dinheiro. Pela classificação à próxima fase, o rubro-negro pode receber US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões). Entretanto, se cair, se despede com US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões).

No total, a Fifa paga ao campeão do torneio US$ 5 milhões (R$ 27,2 milhões), fruto da soma dos bônus pagos nas quartas de final, semifinal e a grande decisão, que são as fases que serão disputadas pelo Flamengo. Na semifinal, o time brasileiro pode ter pela frente o Pyramids, do Egito, enquanto o PSG aguarda o outro finalista na partida que vale o título da Copa Intercontinental.