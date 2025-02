Yamal alcança feito histórico e supera Messi e Cristiano Ronaldo; entenda

O Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 nesta segunda-feira (17), em jogo válido pela 24ª rodada de La Liga, e assumiu a liderança do campeonato com 51 pontos. Porém, a noite não foi especial apenas para os catalães, mas também para o atacante Lamine Yamal: antes mesmo de completar a maioridade, a joia do Barça já atingiu o número de 100 jogos como profissional do futebol.

Com 17 anos, 7 meses e 5 dias, Yamal chega aos 100 jogos mais rápido que Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo. Sua estreia pelo time principal do Barcelona foi na temporada 2022/23, com apenas 15 anos, quando jogou sete minutos contra o Betis, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

O camisa 19 se tornou titular absoluto do Barcelona na atual temporada. Até o momento, ele já coleciona 32 jogos, tendo 11 gols e 14 assistências. Ao lado do brasileiro Raphinha e do polonês Lewandowski, a joia espanhola faz parte de um dos ataques mais letais do ano.

Além disso, Yamal já disputou 17 jogos pela seleção principal da Espanha. Foram três amistosos, três compromissos pela Liga das Nações, quatro das eliminatórias para a Euro 2024, e os sete jogos da Eurocopa. Campeão e eleito o melhor jogador jovem da competição, ele marcou um gol e deu quatro assistências, incluindo a assistência para Nico Williams, que abriu o placar da final contra a Inglaterra.

Números de Yamal como profissional

Jogos pelo Barcelona: 83 Jogos pela Espanha: 17 Gols: 21 Assistências: 29

