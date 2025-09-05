Veja que clube mais movimentou valores por transferências no ano
Lista publicada pelo Observatório do futebol revela alta movimentação financeira
O ano de 2025 registrou muita movimentação financeira entre clubes. Especificamente as transferências de jogadores movimentaram € 14,2 bilhões, 14% a mais que a marca anterior, de 2023. E quem foi o personagem mais ativo dessa história? Justamente o que mais investiu na janela de transferências encerrada no início da semana: O Liverpool, da Inglaterra.
O atual campeão inglês fez girar € 754,8 milhões este ano. Entraram no caixa € 255,2 e saíram € 499,6, de acordo com estudo pelo Observatório do Futebol (Cies). A diferença para o Chelsea, segundo colocado da lista, é de apenas € 500 mil.
Para o terceiro colocado da lista, contudo, são quase € 200 milhões. Trata-se do Manchester City. Veja abaixo a lista dos 10 times que mais movimentaram valores em 2025:
Ranking
Posição Clube Valor movimentado
1º Liverpool € 754,8 milhões
2º Chelsea € 754,3 milhões
3º Manchester City € 556,3 milhões
4º Bayer Leverkusen € 500 milhões
5º Newcastle € 498,9 milhões
6º Milan € 436,5 milhões
7º Bournemouth € 424,6 milhões
8º RB Leipzig € 410,2 milhões
9º Manchester United € 393,8 milhões
10º Arsenal € 390,3 milhões
E essa diferença entre os dois primeiros colocados da lista se dá muito pela reformulação que o Liverpool promoveu no elenco, apesar do título inglês em 2024/2025. As três contratações mais caras da janela foram da equipe vermelha.
O mais caro foi o centroavante Alexander Isak, que custou € 150 milhões, pagos ao Newcastle. O segundo foi Florian Wirtz, por quem foi preciso pagar € 115 milhões ao Bayer Leverkusen. E o Eintracht Frankfurt recebeu 79,8 milhões por Hugo Ekitike.
A lista dos 100 clubes que mais movimentaram valores, organizada pelo Cies, tem cinco brasileiros. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético-MG, nesta ordem, foram protagonistas no mercado desde o início da temporada.
Posição Clube Valores
30º Botafogo € 228,3 milhões
41º Palmeiras € 205,4 milhões
66º Flamengo € 132,7 milhões
90º Fluminense € 76,8 milhões
99º Atlético-MG € 71 milhões
