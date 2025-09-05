menu hamburguer
Veja quais são os clubes brasileiros que mais movimentaram valores no ano

Lista do Observatório do futebol tem cinco representantes do futebol brasileiro

Vitor Roque em Botafogo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraPalmeiras e Botafogo são protagonistas do futebol brasileiro contemporâneo
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
13:42
A janela de transferências se fechou, o ano chega em sua reta final e o balanço de movimentações de jogadores de um lado para o outro do globo foi intenso. Os clubes movimentaram simplesmente € 14,2 bilhões, um recorde que supera em 14% a marca anterior, de 2023. E os brasileiros nessa história? Foram cinco na lista dos 100 que mais movimentaram valores em 2025.

São eles Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético-MG, nesta ordem. Pouco abaixo da lista dos 100 primeiros aparece o Santos, que voltou este ano para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Os outros cinco foram protagonistas em torneios nacionais, continentais e/ou mundial nos últimos meses. O estudo é do Cies (Observatório do Futebol), referência no tema.

Posição Clube Valores
30º Botafogo € 228,3 milhões
41º Palmeiras € 205,4 milhões
66º Flamengo € 132,7 milhões
90º Fluminense € 76,8 milhões
99º Atlético-MG € 71 milhões

A lista do Cies trata de todo o ano de 2025. Mas especificamente na janela fechada esta semana, três dos times citados acima se destacaram.

Flamengo: R$ 273 milhões (aproximadamente, somando na cotação atual)
Palmeiras: R$ 248 milhões (aproximadamente, somando na cotação atual)
Botafogo: R$ 167 milhões (aproximadamente, somando na cotação atual)

A Saf comandada por John Textor tem adotado uma dinâmica de muitas alterações no elenco de ano a ano e, por vezes, de semestre em semestre. Já o clube presidido por Leila Pereira foi ao mercado sem poupar. Tirou Felipe Anderson do mercado italiano - embora fosse transferência sem custos entre clubes e houvesse acordo avançado do atleta com a Juventus - e investiu alto em Vitor Roque. Tudo este ano. Já o Flamengo foi um caso a parte.

Flamengo, só nesta janela

O espanhol Saúl rescindiu com o Atlético de Madrid e chegou sem custos para o lugar de Gerson. Mas Samuel Lino deixou a equipe da capital espanhola por € 22 milhões fixos. Já para a vaga de Wesley, vendido à Roma (ITA), Emerson Royal saiu do italiano Milan custando € 9 milhões de euros. No meio-campo, Carrascal foi contratado junto ao Dínamo Moscou por € 12 milhões. Tudo nesta mesma janela. O Rubro-Negro foi o time que mais gastou, ainda mais com a turbinada que as vendas de Gerson e Wesley deram no caixa rubro-negro.

Global

No mundo, quem mais movimentou valores foi o Liverpool, seguido por Chelsea (ING), Manchester City (ING), Bayer Leverkusen (ALE) e Newcastle (ING).

Vitor Roque Palmeiras
Tem Brasil: veja clubes que mais movimentaram dinheiro no ano (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
