A temporada 2023/24 de La Liga encerrou com receita recorde. Os resultados financeiros reforçam a posição da liga como uma das principais competições de futebol do mundo. Além da receita histórica, a organização manteve níveis de endividamento estáveis e fortaleceu ainda mais sua solvência financeira — tudo isso em um contexto de forte crescimento comercial e público recorde nos estádios.

A receita total padronizada atingiu €5,049 bilhões, representando um aumento de 3,2% em comparação com a temporada anterior. No lado comercial, a La Liga ultrapassou pela segunda vez consecutiva a marca de €1 bilhão em receitas, impulsionada por novas estratégias de patrocínio e licenciamento, além de uma presença internacional cada vez mais forte.

Esse crescimento vem acompanhado da manutenção de preços acessíveis para os torcedores, que voltaram a lotar os estádios em números recordes: foram 16 milhões de espectadores no total, com uma taxa média de ocupação de 75,4%.

O investimento continua sendo um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável do ecossistema do futebol espanhol. Nesse sentido, a La Liga lidera uma fase histórica de transformação, com grandes projetos de infraestrutura e a continuidade da implementação de sua estratégia de crescimento acelerado por meio do BOOST La Liga, que segue avançando com apoio do Clubs Office.

Apesar de um leve aumento na dívida líquida corporativa, que agora está em €1,337 bilhão, os indicadores de solvência apontam para uma organização financeiramente sólida. O patrimônio líquido segue elevado, em €2,240 bilhões, consolidando o modelo econômico de longo prazo da competição, que é referência em termos de Fair Play Financeiro.

Para a temporada 2024/2025, as projeções indicam uma nova melhora nos resultados padronizados, impulsionada pelo crescimento orgânico das receitas e pela melhora nas margens operacionais. Isso coloca a La Liga no caminho para atingir o ponto de equilíbrio segundo os critérios de fair play financeiro já no próximo ano.

Com base nesses resultados, a La Liga consolida-se, cada vez mais, como referência global nos campos econômico e esportivo, comprometida com a sustentabilidade, o investimento e a geração de valor para seus clubes e torcedores.

Mudança nos fornecedores de audiovisual de La Liga para a próxima temporada

A La Liga concluiu o processo de mudança em audiovisual para as próximas cinco temporadas. Houve uma alteração nos fornecedores, e o Lance! confirmou que a HBS (Host Broadcast Services) foi selecionada gerenciar as principais ligas do futebol da Espanha, enquanto a Mediapro, antiga responsável, não foi escolhida para exercer nenhum papel.

A organização de La Liga dividiu as prioridades de produção de audiovisual em cinco blocos, sendo os dois primeiros referentes às principais ligas espanholas (primeira e segunda divisão do futebol), e os demais com outros serviços, como distribuição das demandas e geração de conteúdo.

Mediapro não é mais a empresa que controla o audiovisual de La Liga (Foto: Reprodução/Mediapro)

A HBS, uma das principais empresas de audiovisual da Europa, irá assumir a produção das operações de mídia da primeira e segunda divisão de LaLiga, bem como dos serviços MCR e centralizados. Ela é reconhecida pelo papel como emissora anfitriã de todas as Copas do Mundo desde 2002, assim como em competições importantes da Uefa, como Champions League, Eurocopa e Copa das Nações Africanas.

A TSA (Telefónica Servicios Audiovisuales) também foi selecionada e ficará responsável pelo bloco 4, que é voltado para a contribuição e distribuição. A empresa é uma das líderes na produção e serviços técnicos audiovisuais na Espanha, com ampla experiência em grandes eventos esportivos como a Champions League, a Copa do Rei e os Jogos Olímpicos, quando se destacou na gestão de infraestrutura para emissoras e operadores em nível nacional e internacional.