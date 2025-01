John Textor assina acordo de exclusividade para vender Crystal Palace

John Textor assinou um acordo de exclusividade com um grupo de empresários dos EUA e da Arábia Saudita para uma possível venda do Crystal Palace. Segundo o site "The Athletic", do "New York Times", a proposta feita ao dono da SAF do Botafogo é para a aquisição de 45% do clube inglês.

O grupo interessado inclui o técnico do Dallas Mavericks, Jason Kidd; o ex-executivo de esportes do Morgan Stanley, Bejan Esmaili; e o ex-advogado executivo da Roc Nation, Wajid Mir. Eles contam com o financiamento de Mansoor e Haider Syed, irmãos de origem saudita criados nos EUA que estão à frente de um fundo de investimento em clubes de futebol.

De acordo com a publicação, o valor oferecido e aceito por Textor seria de US$ 185 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão na cotação atual).

Caso os envolvidos cumpram as condições do acordo de exclusividade, ele será submetido à aprovação da Premier League.

Lance em partida entre o Nottingham Forest e o Crystal Palace pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Outro interessado

Este grupo, no entanto, não é o único interessado no clube. O grupo global de investimentos esportivos, Sportsbank, também tem interesse comprar ações da Eagle Football e tomar o controle do Crystal Palace.

Além do Crystal Palace e do Botafogo, a Eagle Football Holding também controla o Lyon, da França, e o Molenbeek, da Bélgica. John Textor é seu maior acionista e um dos quatro principais proprietários do Crystal Palace.