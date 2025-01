Botafogo vence o Floresta e se classifica para próxima fase da Copinha

O Botafogo venceu o Floresta por 1 a o, neste domingo (5) pelo segundo jogo do Grupo 1 na Copinha 2025, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga (SP). Weliton marcou o gol da vitória do Glorioso que valeu a classificação antecipada para a próxima fase da competição. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (8), contra o Votuporanguense-SP, às 19h (de Brasília) para definir quem fica com o topo da tabela.

Como foi a partida?

Diferente do jogo de estreia, o técnico Leonardo Ramos optou por força máxima para enfrentar o Floresta neste domingo (5), e deu certo. Com uma proposta ofensiva e levando perigo ao adversário, o Botafogo abriu o placar logo nos primeiros minutos da partida, Weliton recebeu lindo lançamento do campo de defesa, invadiu a área e finalizou cara a cara de canhota para estufar as redes de Daniel Lucas. O Floresta até teve algumas oportunidades para empatar o jogo, mas também contou com uma noite inspirada do goleiro alvinegro, que garantiu a saída para o intervalo com a vantagem no placar.

A segunda etapa não teve muitas emoções. Com a vitória encaminhada e a classificação garantida, o técnico decidiu tirar as principais peças do elenco como Kaique Pereira e Cauã Zappelini e colocou sangue novo para impulsar a ofensiva, que empilhou chances de ampliar o placar. Com as bolas nos pés, o Botafogo chega a sua segura vitória seguida e assume a vice-liderança do Grupo 1, atrás do Votuporanguense-SP, por saldo de gols. Uma vitória contra o líder na próxima rodada, garante o topo da tabela.

O que vem por aí?

Classificado, o Botafogo volta a campo contra o Votuporanguense-SP, na quarta-feira (8), a partida das 19h, no estádio Plínio Marin, para definir quem ficará com o topo da tabela na rodada final da primeira fase. Na Copinha, os dois primeiros se classificam para o mata-mata.

✅ FICHA TÉCNICA

Floresta 0 x 1 Botafogo - Copinha 2025

2ª rodada - Grupo 1

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Plínio Marin, em Votuporanga (SP)

🥅 Gol: Weliton (9', 1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Islan (Floresta); Vinicius (Floresta)

BOTAFOGO (Técnico: Leonardo Ramos)

Luiz Fabiano, Paulo Gustavo, Justino, Marquinhos, Kaique Pereira (Josimar), Lucas Camilo (Murilo), Charles (Kaio), Cauã Zappelini (Felipe Januário), Caio Valle, Kauan Toledo e Weliton (Kayky Silva).

FLORESTA (Técnico: Raimundo Wagner)

Daniel Lucas, Marcos Vinicius, Rafael, João Pedro, Gabriel Aquiraz, Denilson, Angelo (Jonathan), Islan (Vitor), Marinho, Emerson e Rikelme

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Caio Carvalho Pereira

🚩 Assistentes: Eduardo Augusto Borges e Davi Costa Souza (assistentes) e Paulo Sérgio dos Santos (quarto-árbitro)

