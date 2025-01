Botafogo chega a 11 saídas em elenco campeão; confira impacto e opções

O Botafogo aqueceu o mercado da bola nos últimos dias em busca do seu primeiro reforço na temporada, e já virou a página para o planejamento de 2025. Em meio a diversas novelas de negociações, a diretoria alvinegra acertou a saída de 11 jogadores do elenco glorioso das conquistas de Brasileirão e Libertadores, e recalcula rota em busca de um novo treinador.

Ao todo, já são 11 jogadores que já deixaram o clube ao fim de 2024: os goleiros Gatito Fernández (anunciado pelo Cerro Porteño) e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson (que volta ao Lyon) e Pablo (devolvido ao Flamengo), os laterais Rafael (que se aposentou) e Marçal, o volante Tchê Tchê e o meia Óscar Romero. Os meias Eduardo (anunciado pelo Cruzeiro) e Thiago Almada (no Lyon) também já têm suas saídas confirmadas, assim como o lateral Hugo emprestado ao Vitória.

Apesar da quantidade de dispensas assustar, a espinha dorsal da equipe titular que levantou as principais taças do futebol brasileiro em 2024 não deve sofrer grandes mudanças. Dos 11 iniciais, a única e principal saída é Thiago Almada, que já era prevista em contrato assinado na chegada ao futebol brasileiro.

Para além disso, talvez o desfalque mais importante seja a saída repentina de Artur Jorge. O técnico, que tinha contrato até o fim de 2025, rescindiu o vínculo com o Alvinegro e assinou com o Al-Rayyan, do Catar. Assim, a SAF muda o foco em busca de um novo comandante. André Jardine é o principal nome para assumir, e já recebeu proposta do clube carioca.

Veja como fica o elenco do Botafogo com as saídas

Goleiros - Com as saídas de Gatito Fernández e Lucas Barreto, o Botafogo tem apenas: John e Raul para a posição. O clube busca a contratação de Léo Linck, e Pedro Morisco, do Coritiba, se tornou uma opção.

Zagueiros - Adryelson e Pablo encerram seus contratos de empréstimo. Agora, no elenco alvinegro, Alexander Barboza e Bastos seguem sendo os pilares defensivos. Além deles, Philipe Sampaio e Lucas Halter ainda estão disponíveis, mas não devem permanecer no clube para 2025. Para repor as saídas, o Botafogo busca a contratação de Jair Cunha, do Santos.

Laterais - Com a saída de Rafael, Marçal e Hugo, o Glorioso segue com seus titulares no elenco: Vitinho, Alex Telles, Cuiabano e Mateo Ponte permanecem para esta temporada. Sem nada oficial, o nome de David Ricardo, do Ceará, foi ventilado no clube.

Meio-campo - Saídas de Óscar Romero, Eduardo, Thiago Almada e Tchê Tchê fazem com que o setor seja o principal foco da diretoria no momento. O Alvinegro busca reposição imediata para o argentino e negocia a contratação de Bitello, do Dínamo de Kiev, e Iken Muniain, do San Lorenzo. Para a posição, o clube ainda conta com: Marlon Freitas, Gregore, Allan e Danilo Barbosa, que tem recebido propostas e não tem permanência garantida.

Atacantes - Sem desfalques confirmados, o Glorioso mantém os olhos abertos para a iminente saída de Luiz Henrique. Um dos principais nomes da equipes no ano histórico de 2024, o camisa 7 pode cumprir contrato ao se transferir para o Lyon, da França, mas também desperta o interesse de clubes da Inglaterra e Arábia Saudita. No setor mais recheado da equipe, o Botafogo conta com: Igor Jesus, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Matheus Martins, além da volta de Jeffinho, em definitivo. Matheus Nascimento e Carlos Albertos estão disponíveis ao retornarem de lesão e empréstimo, respectivamente.

Em novembro, John Textor deixou claro sobre o planejamento do clube para 2025. Em coletiva de imprensa no Lyon, o empresário não escondeu que a equipe brasileira planeja vender jogadores.

– Nosso plano no Botafogo é vender muito e comprar ainda mais. É aumentar o nível, estar no top-3 do Brasil todo ano, lutar pela Libertadores todo ano.

Apesar da quantidade de atletas deixando o clube, a espinha dorsal da equipe titular campeã do Brasileirão e Libertadores não sofrerá grandes mudanças. Até então, apenas Luiz Henrique e Thiago Almada precisarão ser repostos. Algo já esperado em planejamento.

