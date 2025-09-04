Kansas City Chiefs são recebidos com festa em aeroporto no Brasil; vídeo

O elenco do Kansas City Chiefs já está em solo brasileiro para a partida diante do Los Angeles Chargers, que acontece nesta sexta-feira (5), às 21h, na Neo Química Arena, pela NFL. A delegação desembarcou na noite da última quarta-feira (3) no aeroporto de Guarulhos e foi recebida com festa pelos fãs brasileiros. Veja no vídeo abaixo.

WHOLESOME: The fans in Brazil went crazy seeing Travis Kelce after the #Chiefs landed.



🤯🤯🤯



An amazing welcoming for Kansas City in Brazil.

Os astros Travis Kelce, tight end do Chiefs, e Patrick Mahomes, considerado o principal quarterback da atual geração, foram os mais festejados e cumprimentaram os torcedores que compareceram ao aeroporto. Nesta quinta-feira (4), a equipe inicia os treinamentos em solo brasileiro, visando o confronto com o Chargers, na sede do São Paulo Athletic Club.

A partida desta sexta-feira (5) marca a abertura da temporada regular da NFL, e os Chiefs chegam como principal força da divisão, com um destaque crescente na liga nas últimas temporadas. Em 2025, a equipe comandada pelo técnico Andy Reid alcançou o quarto Super Bowl consecutivo.

Chiefs já chegaram ao Brasil para estreia da NFL (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Chargers espera duelo duro contra Chiefs

O rival da estreia é o Los Angeles Chargers, que já iniciou, na última quarta-feira (3), os treinamentos na capital paulista visando o confronto. Em entrevista coletiva, o técnico Jim Harbaugh projetou o duelo com os Chiefs e destacou a organização dos adversários.

— O que podemos esperar é que eles estrarão prontos. Em uma estreia, precisamos estar cientes e abraçar o fato de que haverá algum improviso, algum ajuste. Estar pronto e disposto a se adaptar é algo necessário quando você enfrenta uma equipe treinada pelo Andy Reid - declarou, citando o técnico do Chiefs, que inicia sua 13ª temporada no comando da equipe.

NFL no Brasil

Pela segunda vez, a cidade de São Paulo recebe uma partida da NFL, consolidando a presença do Brasil na estratégia da liga de difusão global do esporte. Em setembro de 2024, a Neo Química Arena recebeu o duelo entre Philadelphia Eagles, que se sagrou campeão na temporada, e Green Bay Packers. O país é o segundo fora dos Estados Unidos mais engajado com o esporte, ficando atrás apenas do México e, segundo dados do Ibope Repucom, mais de 41 milhões de brasileiros são fãs da modalidade.

