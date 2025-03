Jogadores brigam durante partida e tomam multa absurda da NBA

O regulamento da NBA coloca em evidência a necessidade de orquestrar duelos de forma respeitosa entre as franquias, com forte sistema de multa para brigas. Como resultado do não cumprimento do acordo firmado entre os jogadores, a liga norte-americana de basquete penalizou Myles Turner, Andrew Nembhard e Trendon Watford por protagonizarem uma briga no duelo entre Indiana Pacers e Brooklyn Nets na última quinta-feira (20).

continua após a publicidade

➡️ Equipe da NBA surpreende e demite técnico a nove jogos dos playoffs

Na ocasião, o Pacers saiu de quadra vitorioso com um placar de 105 a 99, mas com uma dor de cabeça para lidar nos bastidores. Em resumo, Nembhard e Watford começaram a se xingar, culminando em um empurra-empurra dos jogadores do Nets com os da franquia da Conferência Leste.

A NBA impôs uma multa pesada ao trio, que precisou dos demais companheiros para apartar a briga. Sobretudo, Myles Turner e Trendon Watford receberam uma intimação que os obriga a pagar US$ 35 mil (cerca de R$ 201,7 mil na cotação atual). Por sua vez, Andrew Nembhard foi o que menos saiu no prejuízo, com uma despesa de US$ 20 mil (R$ 115,2 mil).

continua após a publicidade

O detalhe curioso é que o trio envolvido na confusão conseguiu anotar números interessantes ao longo do confronto entre Pacers e Nets. Em síntese, Turner marcou 23 pontos e pegou dez rebotes, enquanto Nembhard anotou nove, com quatro assistências. Por outro lado, o jogador do Nets, Watford, fez 15 pontos, com mais cinco rebotes para a conta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pascal Siakam, do Indiana Pacers, em duelo contra o Brooklyn Nets (Foto: Ron Hoskins/NBAE via Getty Images/AFP)

Jogadores com mais punições na NBA

Contabilizando todas as punições na atual temporada, a NBA lucrou US$13 milhões (R$ 74,9 milhões) em penalizações. Dentre os protagonistas do caos estão Jimmy Butler, do Golden State Warriors, e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Todavia, a dupla não figura na lista de maiores punições da história da liga norte-americana de basquete. Confira o top-3:

continua após a publicidade