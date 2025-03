João Fonseca supera R$ 2 milhões em prêmios em três meses

João Fonseca segue brilhando dentro e fora das quadras. Na noite desta quinta-feira (20), o jovem brasileiro estreou com vitória no Masters 1000 de Miami, garantindo vaga na segunda rodada do torneio. Além do resultado esportivo, Fonseca também alcançou uma marca importante na temporada: superou os R$ 2 milhões em premiações no ano de 2025.



🎾 Mais uma vitória e mais prêmios na conta

Antes do início do Miami Open, João Fonseca já havia faturado US$ 346,2 mil (R$ 1,96 milhão) em premiações no ano. Com o triunfo sobre Learner Tien, o carioca adicionou mais US$ 35.260 (R$ 200 mil) ao seu total, ultrapassando a marca de R$ 2,1 milhões.

Premiações de João Fonseca em 2025:



🏆 Challenger de Camberra (campeão) – US$ 28,4 mil (R$ 161 mil)

🎾 Australian Open (segunda rodada) – US$ 123 mil (R$ 698 mil)

🏆 ATP Buenos Aires (campeão) – US$ 100,1 mil (R$ 568 mil)

🎾 Rio Open (primeira rodada) – US$ 18,7 mil (R$ 106 mil)

🎾 Indian Wells (segunda rodada) – US$ 37,6 mil (R$ 213 mil)

🏆 Challenger de Phoenix (campeão) – US$ 38,4 mil (R$ 218 mil)

🎾 Miami Open (segunda rodada) – US$ 35.260 (R$ 200 mil)

🏆 Mais premiação a caminho?

Fonseca já garantiu uma premiação significativa em Miami, mas pode aumentar ainda mais seus ganhos caso avance no torneio. Veja os valores das fases seguintes:

🥇 Campeão – US$ 1.124.380 (R$ 6,37 milhões)

🥈 Vice-campeão – US$ 597.890 (R$ 3,38 milhões)

🏅 Semifinalista – US$ 332.160 (R$ 1,88 milhão)

🏅 Quartas de final – US$ 189.075 (R$ 1,07 milhão)

🏅 Oitavas de final – US$ 103.225 (R$ 585 mil)

🎾 Terceira rodada – US$ 60.440 (R$ 347 mil)

João Fonseca segue sendo um dos grandes nomes do tênis brasileiro em 2025. Com apenas 18 anos, o jovem já acumula títulos e premiações expressivas. Se mantiver o ritmo, o número continuará crescendo – e a torcida brasileira seguirá acompanhando de perto!