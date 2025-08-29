Luciano Juba marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Bahia sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mais que um gol, Juba marcou um GOLAÇO!

Já nos minutos finais da partida realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), Luciano Juba recebeu lançamento, cortou de forma plástica o lateral-direito Guga e chutou. A bola desviou no adversário e matou o goleiro Fábio: 1 a 0 para o Bahia. A assistência, proveniente de grande lançamento, foi do volante Jean Lucas, convocado para a Seleção Brasileiro.

⚽O lance do gol começa a partir do minuto 01:45

📷Por outro ângulo:

Fase artilheira de Juba no Bahia não convence Ancelotti

Luciano Juba soma três gols nos últimos cinco jogos pelo Bahia: também marcou contra o Santos e o mesmo Fluminense, em confrontos do Brasileirão. Apesar do grande momento, Ancelotti optou pelos laterais-esquerdos Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mônaco) e Douglas Santos (Zenit). Mesmo após corte do defensor rubro-negro, o tricolor não foi lembrado.

Não à toa, Rogério Ceni rasgou elogios ao atleta e afirmou que o Bahia terá um segundo jogador convocado para a Seleção neste ano, em referência a Luciano Juba.

— Escutem o que eu estou falando: fatalmente teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira neste ano — projetou o treinador.

— Menino fantástico, com talento, passe, construção. Talvez o jogador que mais cresceu desde nossa chegada, quando ele jogava aberto. Jean Lucas também, alguns se adaptaram. Jean joga sempre uma casa acima em relação ao que era no Santos. Juba tem feito essa função com maestria, ora por dentro, ultrapassagem, ataque ao espaço. Foi muito inteligente hoje. Depois de lançamento primoroso do Jean, ele teve calma para dominar, cortar e bater. Teve um pouco de sorte, desvia no Guga e mata o Fábio.

