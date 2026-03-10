O Lance! apresenta os melhores palpites para Atlético-MG x Internacional, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quarta-feira, 11 de março, às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Atlético-MG x Internacional (11/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O segundo tempo costuma ser o momento em que as equipes ajustam o plano de jogo, corrigem erros e retornam do intervalo com novas estratégias, o que tende a elevar a intensidade e a frequência de ataques. Em confrontos mais equilibrados ou de alta importância, esse padrão se acentua, porque a necessidade de resultado força maior agressividade e abre mais espaços conforme o desgaste físico aumenta. Nos recortes recentes, esse comportamento também aparece com clareza, reforçando a expectativa de uma segunda etapa mais produtiva novamente.

Além disso, os números do Atlético-MG sustentam essa leitura, tanto pela tendência de atacar mais na etapa final quanto pela maior vulnerabilidade defensiva após o intervalo. Com maior volume de ações perigosas no segundo tempo e concentração de gols sofridos nessa parte, o cenário favorece um jogo mais ativo na etapa complementar.

O Atlético-MG marca mais gols entre os minutos 76-90, na segunda parte, e, nesse intervalo, a equipe sofreu seis dos últimos 14 gols Dez dos últimos 14 gols sofridos pelo Atlético-MG foram no segundo tempo O Atlético Mineiro ataca com frequência no segundo tempo, e 72% de seus ataques perigosos foram nesta parte

Outros palpites para Atlético-MG x Internacional

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O segundo melhor palpite aponta para um jogo sem gols para os dois lados. Os dois últimos compromissos do Atlético-MG terminaram sem ambos marcarem. Além disso, três de cinco jogos recentes do Colorado terminaram com gols de apenas um dos lados, reforçando a tendência de placar mais contido no mercado de ambos marcam.

Também se espera que o Internacional lidere em escanteios marcados. O Inter registrou 37 escanteios nos últimos cinco jogos, enquanto o Galo teve apenas 14 no mesmo recorte. Além disso, o Internacional marca muitos escanteios, com média de 7,9 por jogo, e sofre apenas 3,9, números que sustentam a leitura de vantagem nesse mercado.

Por fim, a projeção é de um placar com no máximo dois gols, considerando o histórico recente do confronto e os padrões individuais das equipes. Em confrontos diretos com o Galo jogando em casa, quatro das últimas cinco vezes em que as equipes se enfrentaram terminaram com menos de 2,5 gols. Além disso, três de quatro compromissos recentes do Atlético-MG terminaram com no máximo dois gols.

Análise e Forma dos Times

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético-MG perdeu para o Cruzeiro na última partida pelo Campeonato Mineiro. Com isso, a equipe deixou a taça escapar e, agora, precisa virar a chave para focar no Brasileirão. O time está atualmente na zona de rebaixamento e ainda não venceu no torneio. A partida tende a ser dura contra o Internacional, uma das equipes mais fortes do campeonato, embora ainda esteja abaixo do Galo na tabela, o que aumenta a importância do confronto na briga por reação.

Para a partida, o lateral Natanael está fora após ser expulso no jogo passado. Mamady Cissé e Alexsander seguem no departamento médico.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Angelo Preciado, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes e Victor Hugo; Dudu, Bernard e Hulk. Técnico: Eduardo Dominguez.

Internacional - Momento e escalação

O Internacional chega à quinta rodada do Brasileirão após perder o título do Campeonato Gaúcho deste ano para o Grêmio. A partida terminou empatada, mas o time já estava em desvantagem no agregado por conta do jogo de ida. Agora, o foco passa a ser o Campeonato Brasileiro, já que a equipe também está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com duas derrotas e dois empates, campanha igual à do Atlético-MG.

A boa notícia é que o técnico Paulo Pezzolano deve contar com força total, sem desfalques informados.

Provável escalação do Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Alexandro Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Confronto direto e estatísticas de Atlético-MG x Internacional

O histórico recente entre Atlético-MG e Internacional é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atlético-MG e Internacional

02/11/2025 — Internacional 0 x 0 Atlético-MG (Brasileirão - Série A)

12/06/2025 — Atlético-MG 2 x 0 Internacional (Brasileirão - Série A)

26/10/2024 — Atlético-MG 1 x 3 Internacional (Brasileirão - Série A)

26/06/2024 — Internacional 1 x 2 Atlético-MG (Brasileirão - Série A)

30/09/2023 — Internacional 0 x 2 Atlético-MG (Brasileirão - Série A)

Estatísticas e curiosidades de Atlético-MG e Internacional

O Inter ataca muito no segundo tempo e, em todos os jogos da temporada, a maior parte dos ataques aconteceu após o intervalo Oito dos últimos dez confrontos diretos entre as equipes terminaram sem ambos marcarem Na temporada atual, o Atlético Mineiro tem média de 6,21 escanteios por partida, enquanto o Colorado registra 7,64, o que é superior Dois dos últimos três jogos recentes do Colorado terminaram com menos de 2,5 gols O Atlético Mineiro sofre muitos chutes, com média de 12,9 por jogo

Comparação de Odds para Atlético-MG x Internacional

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de levantar a taça:

Casa de Apostas Atlético-MG vence Empate Internacional vence Betsson 2,12 3,35 3,25 Superbet 2,15 3,40 3,40 Betano 2,18 3,40 3,40

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Atlético-MG x Internacional

Tempo com mais gols: segunda parte (2,10 na Betsson) Ambos marcam: não (1,98 na Betsson) Internacional marca mais escanteios (3,15 na Superbet) Menos de 2,5 Gols (1,88 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.