Lionel Messi viveu mais uma noite de gala com a camisa do Inter Miami. No sábado (22), o argentino foi decisivo ao dar duas assistências e salvar a equipe comandada por Javier Mascherano de derrota em casa na estreia da MLS, garantindo o empate em 2 a 2 com o New York City FC.

Com todos os jogos iniciais da Conferência Leste já cumpridos, o Inter está na nona colocação, empatado com outros quatro clubes; além do New York, o trio composto por DC United, Toronto e Charlotte FC também teve seus respectivos jogos terminados em igualdade pelo mesmo placar.

⚽ Messi brilha pelo Inter Miami: como foi o jogo?

A noite parecia tranquila para os Herons. Aos quatro minutos, em uma das primeiras ações de perigo do confronto, Messi invadiu a área pela direita, dominou e tocou rapidamente para o meio, por onde Avilés entrou deslizando para inaugurar o marcador. 20' depois, porém, as coisas começaram a complicar: o mesmo zagueiro acabou sendo expulso ao fazer falta como último homem sobre Alonso Martínez. Na cobrança, Moralez enganou a barreira e tocou no bico da pequena área para Ilenic, que dominou e bateu cruzado para empatar.

Na segunda etapa, em lance despretensioso, Martínez se aproveitou de erro da defesa e bateu cruzado para a virada. Com um a menos, a equipe da Flórida teve dificuldade para criar em busca da remontada. Porém, o brilho do craque apareceu: já aos 55 minutos, Messi arrancou pelo meio e, mesmo cercado por quatro oponentes, achou o vazio para dar o toque em profundidade. Acompanhando a jogada, Telasco Segovia - que entrou no lugar de Luis Suárez - foi frio para cavar sobre Freese e empatou o jogo para festa no Lockhart Stadium.

Os comandados de Javier Mascherano terão apenas dois dias de descanso, já que na terça-feira (25), enfrentam o Sporting KC pela volta da primeira rodada da Concachampions, precisando apenas de um empate para avançar. Na MLS, o próximo compromisso será apenas no outro domingo (2/3), visitando o Houston Dynamo no Texas.