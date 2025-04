Liga da Europa disputa para rescindir contrato com plataforma de streaming

A plataforma de streaming DAZN rejeitou a oferta de rescisão referente às transmissões dos jogos da Ligue 1 pelos próximos cinco anos. Inicialmente, a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) propôs uma quebra de contrato com a empresa pelo motivo de baixa audiência nas partidas.

O contrato firmado com a DAZN, no valor de 400 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões) anuais, previa que a operadora atingisse 1,5 milhão de assinantes até dezembro de 2025. No entanto, a DAZN não conseguiu alcançar essa meta, registrando apenas 500 mil assinantes.

DAZN, plataforma de streaming de esporte (Foto: Divulgação)

Além do baixo número de assinantes, a plataforma tem enfrentado desafios operacionais, incluindo dificuldades com pirataria e falta de colaboração de alguns clubes na produção de conteúdo de qualidade.

Em fevereiro, a DAZN deixou de pagar 70 milhões de euros (cerca de R$ 468,2 milhões) para a liga, afirmando que o torneio não cooperou com os problemas da cobertura. A LFP entrou em ação judicial contra o serviço de streaming, que logo depois fez o pagamento.

Mês depois foi feita a proposta para a DAZN pagar 265 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,7 bilhão) para a LFP referente à temporada atual e à próxima, e, por fim, rescindir o contrato entre ambas as partes. Inicialmente, os clubes da Ligue 1 aceitaram o acordo, porém a plataforma rejeitou, colocando início a uma ação judicial formal.

— A LFP Media observa o fracasso da mediação iniciada no início de março de 2025. O contrato que vincula as partes permanece em vigor e a LFP Media espera que seu parceiro cumpra integralmente todas as suas obrigações a esse respeito — disse a LFP, em nota.

— Após quatro meses de discussões, incluindo seis semanas de mediação, iniciadas de boa-fé pelo DAZN e envolvendo diversas propostas, a mediação infelizmente não conseguiu diminuir suficientemente a distância entre as partes — afirmou a DAZN após a declaração da LFP.

