Quanto vale a classificação para as quartas do Mundial de Clubes?

Os confrontos das oitavas de final do Mundial de Clubes estão definidas após término da fase de grupos. Além da chance de seguir vivo em busca do título inédito, as 16 equipes restantes buscam uma recompensação financeira significativa. Mas, afinal, quanto vale uma vaga às quartas de final do torneio? O Lance!Biz divulga os valores.

Até o momento, os clubes vivos na competição já lucraram valor milionário com bonificações. A Fifa definiu um sistema de premiação no Mundial de Clubes que combina cotas fixas com valores adicionais conforme o desempenho em cada partida.

Cada vitória na fase de grupos rendeu US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,1 milhões), enquanto o empate garantiu US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,5 milhões). Por outro lado, a classificação às oitavas representa uma premiação de US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 41,7 milhões).

Ao clubes que se classificarem às quartas de final do Mundial de Clubes, a recompensa concedida pela Fifa é de US$ 13,125 milhões (R$ 73 milhões).

💰 Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi

: entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi América do Sul : US$ 15,21 mi

: US$ 15,21 mi Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 mi

: US$ 9,55 mi Oceania: US$ 3,58 mi

🔹 Bônus por desempenho