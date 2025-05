Nesta segunda-feira (5), saiu mais um episódio do "Lance! Biz Convida”, programa de entrevistas do selo Lance! Originais com executivos de grandes marcas nacionais e internacionais. No programa, os convidados compartilham suas experiências, visões e contam os motivos por trás de investimentos e patrocínios em diversos segmentos esportivos. Assista ao programa no vídeo acima!

Gustavo Amaral é o sexto convidado do Lance! Biz Convida (Foto: Arte: Lance!)

O entrevistado do sexto episódio, o primeiro em 2025, do Lance! Biz Convida é Gustavo Amaral, head de marketing da "Bem Brasil". Em papo no escritório da empresa, o executivo falou do amor pelo Corinthians, parcerias da marca no esporte e muito mais.

Gustavo Amaral é torcedor fanático do Corinthians. Para o executivo, ser corintiano "é ser do povo e brasileiro"

- Ser corintiano é maior do que ser bicampeão mundial, é maior do que título. Não consigo dizer o que seria de mim sem ser corintiano. Acho que o Corinthians tem isso de ser um clube extremamente democrático. Tem todos os níveis sociais. Todo mundo pode ser corintiano, não tem barreira. O time pode estar perdendo e a torcida não para. Ser corintiano é ser do povo, ser brasileiro.

Questionado sobre a polêmica de que o Corinthians tem dois mundiais, Gustavo foi curto. O empresário cravou que "as duas logos da Fifa" nas taças falam por si só.

- O Corinthians tem duas taças e nas duas tem a logo da Fifa. Isso já responde - disse Gustavo Amaral. E completou:

- É uma alegria imensa. Quando tem ali, não falta nada. Seu time chegou no máximo que poderia chegar.

Gustavo Amaral também contou a experiência que a Bem Brasil tem em ser patrocinadora no mundo esportivo. Em 2025, a empresa é uma das principais parceiras da Sul-Americana.

- A Bem Brasil tem o histórico de patrocinar transmissão de campeonatos futebolísticos. A gente já teve experiência com o Brasileirão e estamos esse ano com a Sul-Americana. A gente acredita que esse momento de assistir o futebol em casa com os amigos e a família é um momento que você pode perfeitamente encaixar os nossos produtos.

- A Bem Brasil é patrocinadora do Praia Clube desde a temporada passada, que foi a temporada de 2023/2024. Temos uma proximidade muito grande com eles para produção de conteúdo, colocar nas nossas redes sociais. O clube tem performado muito bem, foi o primeiro lugar da Sueprliga. Está indo para os playoffs. Foi campeão sul-americano e vai jogar o Mundial novamente. É um time que tem muito sucesso.

