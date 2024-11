Edu Picarelli, da Heineken, é o entrevistado do ‘Lance! Biz Convida’

Nesta quinta-feira (28), saiu mais um episódio do "Lance! Biz Convida”, programa de entrevistas do selo Lance! Originais com executivos de grandes marcas nacionais e internacionais. No programa, os convidados compartilham suas experiências, visões e contam os motivos por trás de investimentos e patrocínios em diversos segmentos esportivos.

Lance Biz! Convida Edu Picarelli (Arte: Lance!)

O entrevistado do segundo episódio é Edu Picarelli, Heineken Business Unit Sr.Director. Em um papo descontraído, o executivo falou sobre sua ligação com o esporte, contou sobre sua trajetória profissional e o planejamento por trás dos investimentos da Heineken no esporte.

Edu Picarelli contou, entre outros temas, sobre sua paixão pelo futebol. Torcedor do São Paulo, o executivo conta que a decisão de seguir o Tricolor veio na infância e contrariou parte da sua família, que são torcedores de outro time da capital paulista.

- Para falar do São Paulo eu preciso relembrar a minha época de criança. Minha família inteira, meus dois irmãos, meu pai, avó, primos, todo mundo é palmeirense e eu fui o único que debandou para o São Paulo. Como bom brasileiro, acho que quando você escolhe um time você pode mudar até os oito anos, eu não mudei e hoje é a minha paixão.

O esporte como uma experiência

Durante a entrevista, o executivo fez uma reflexão sobre a ligação do esporte com momentos marcantes e como as empresas podem investir nesse sentimento. Para Edu, o patrocínio da Heineken em eventos esportivos é uma forma de aproximar e criar uma conexão com o torcedor.

- Patrocínios, experiência de marca, ela está ligada ao que o seu produto pode trazer para que aquele momento específico que crie uma conexão, um engajamento entre o consumidor e a sua marca. Cerveja e esporte andam lado a lado. Quando falamos de assistir futebol, se juntar com alguém para ver o seu time jogar, a cerveja tem um papel muito legal, ela entra de maneira muito orgânica.

Investimentos no esporte

A Heineken é conhecida por apoiar diversos eventos esportivos ao redor do mundo, e alguns dos exemplos mais marcantes são as parcerias com a Fórmula 1 e a Champions League. O torneio europeu, inclusive, é citado por Edu como um caso em que patrocinadora e esporte se tornaram praticamente sinônimos.

Uma vida na Heineken

Formado em Administração com ênfase em Marketing, Edu Picarelli se interessou desde cedo pela interação entre as marcas e os consumidores. Sua trajetória começou no setor de vendas, mas logo o executivo se aproximou da área em que desejava trabalhar. Na Heineken há mais de uma década, sua vida pessoal e profissional se entrelaçaram.

- Eu cuido de uma unidade de negócio da marca Heineken, o papel dessa unidade é fazer com que essa marca continue crescendo e presente em mais lares do Brasil. Eu já estou na Heineken há um tempo, são doze anos na empresa. Quando minhas filhas nasceram eu estava aqui, eu casei quando estava aqui, é toda uma vida junto a minha carreira que construí aqui dentro.

O que vem por aí

Os episódios, produzidos em parceria com a Oitorama Filmes, terão cerca de 20 minutos de duração e serão publicados semanalmente, às quintas-feiras, no LinkedIn, no YouTube e no Lance! Biz, editoria do portal Lance!.

Ao longo da temporada, você poderá conferir entrevistas com nomes como João Adibe, da Cimed; André Scaciota, da Itaú; e Taciana Lopes, da Mastercard.