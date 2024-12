Nesta quinta-feira (28), saiu mais um episódio do "Lance! Biz Convida”, programa de entrevistas do selo Lance! Originais com executivos de grandes marcas nacionais e internacionais. No programa, os convidados compartilham suas experiências, visões e contam os motivos por trás de investimentos e patrocínios em diversos segmentos esportivos. Assista ao programa no vídeo acima!

O entrevistado do terceiro episódio do "Lance! Biz Convida" é João Adibe, dono da Cimed. Em um papo no escritório da empresa em São Paulo, o executivo fala sobre sua ligação com o futebol, sua trajetória no setor farmacêutico, a parceria entre a sua marca e a Seleção Brasileira e a estratégia de marketing por trás do apoio ao esporte.

Palmeirense desde pequeno, Adibe contou sobre sua relação com o clube e fez uma análise sobre a atual fase do Verdão. Ele também revela como lida com o fato de ser patrocinador de outro grande clube brasileiro.

- CNPJ eu sou Cruzeiro, CPF eu sou Palmeiras. Eu difiro as duas coisas exatamente desse jeito. Eu tive a oportunidade de entrar no Cruzeiro na Série B. A Cimed é Mineira. Cruzeiro hoje é a maior torcida de Minas Gerais. Fui convocado pelo Ronaldo para a gente entrar nessa nova era, logo quando ele compra o Cruzeiro. A gente entra em 2022 na Série B, conseguimos o acesso para a Série A, disputamos a Série A e, em 2024, chegamos a uma final de Sul-Americana. Quer dizer, quando entrou a SAF, entrou gestão, é um time que estava lá embaixo e agora já está disputando Sul-Americana e com possibilidade de classificar para a Libertadores do ano que vem. Acho que é um projeto vitorioso - declara Adibe.

Lance! Biz Convida João Adibe (Arte: Lance!)

O empresário fala sobre como a marca pode ajudar na melhoria do futebol e ainda responde se indicaria ou não que outras marcas procurem o esporte como estratégia de marketing e de resultado.

- O esporte vive de vitórias e derrotas, e o que realmente uma marca é reconhecida no esporte não é só nas oportunidades do momento que você está entrando, é frequência e sequência. Todas as equipes que nós patrocinamos aqui, todos os projetos, eles duraram no mínimo 5 anos. O que acontece? Você começa a virar referência. Por isso que a Cimed foi referência no vôlei, no automobilismo, por isso que a Cimed é referência hoje na seleção brasileira. O que que é? É a perpetuidade no esporte, independente do resultado - reflete João.

Sobre o patrocínio à Seleção Brasileira, o dono da Cimed relembra que a marca esteve com a amarelinha mesmo em momentos difíceis e comemora o resultado dessa parceria.

- O que significa isso? Que sim, o patrocínio tem muito valor. A marca hoje é reconhecida como o patrocinador da Seleção Brasileira e me bota do lado de grandes players.

