Grêmio x Inter: quem tem o elenco mais valioso na final do Gauchão?

Grêmio e Internacional entram em campo neste sábado (8), às 17h45, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho 2025. Além da rivalidade histórica, o Gre-Nal também coloca frente a frente dois clubes com grande poder de investimento no futebol brasileiro. Mas, afinal, quem tem o elenco mais valioso na decisão?



📊 Comparação dos elencos: quem vale mais?

De acordo com o site Transfermarkt, o Internacional tem um elenco mais valioso que o Grêmio. O plantel colorado é avaliado em R$ 603 milhões, enquanto o time tricolor tem um valor de mercado estimado em R$ 582 milhões.

A diferença se explica, em parte, pelos investimentos recentes do Inter em contratações de peso. Já o Grêmio, apesar de contar com nomes experientes, tem um elenco mais equilibrado entre atletas jovens e veteranos.

💎 Os jogadores mais valiosos da final

O Gre-Nal contará com jogadores de alto nível e que figuram entre os mais valiosos do futebol brasileiro. No ranking dos atletas mais caros da decisão, destaque para:

1️⃣ Gabriel Carvalho (Inter) – R$ 75 milhões

2️⃣ Cristaldo (Grêmio) – R$ 62 milhões

3️⃣ Villasanti (Grêmio) – R$ 62 milhões

4️⃣ Vitão (Inter) – R$ 56 milhões

5️⃣ Rafael Borré (Inter) – R$ 50 milhões

💰 Poder de investimento dos clubes

Nos últimos anos, o Internacional tem investido mais em reforços de impacto, aumentando seu valor de mercado. O Grêmio, por sua vez, adota uma política financeira mais equilibrada, apostando em contratações estratégicas e no desenvolvimento de jovens talentos.

Independentemente da diferença financeira, a final promete ser equilibrada. Quem levará a melhor no primeiro jogo da decisão?