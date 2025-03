Atlético-MG x América-MG: qual o tamanho da disparidade financeira?

América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (8), às 16h30, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro 2025. Apesar de a decisão estadual colocar os clubes em pé de igualdade dentro de campo, a realidade financeira das equipes mostra uma diferença expressiva nos bastidores.



📊 Receitas: Atlético com vantagem milionária

O Atlético-MG é um dos clubes mais ricos do Brasil e fechou o último ano com uma receita superior a R$ 650 milhões, impulsionada por premiações, direitos de TV e patrocínios. Já o América-MG, mesmo em crescimento nos últimos anos, arrecadou cerca de R$ 150 milhões, uma diferença de quatro vezes menos em relação ao rival.

A disparidade financeira impacta diretamente a capacidade de investimento de cada clube. Enquanto o Galo consegue contratar jogadores de renome e manter uma folha salarial mais alta, o Coelho precisa trabalhar com uma estratégia mais modesta, apostando em jovens promissores e contratações pontuais.

💰 Elencos e investimentos para 2025

No mercado da bola, o valor de mercado do elenco do Atlético-MG ultrapassa os R$ 700 milhões, segundo o Transfermarkt. O América-MG, por sua vez, tem um plantel avaliado em aproximadamente R$ 100 milhões.



A diferença mostra o poder de investimento atleticano, que conta com jogadores de nível internacional, enquanto o América aposta em reforços de menor custo e revelações das categorias de base.

Mesmo com toda essa diferença nos cofres, o América-MG tem se mostrado um adversário competitivo para o Galo nos últimos anos. A final promete ser disputada, mas será que a diferença financeira vai pesar dentro de campo?

