Governo proíbe apostas e publicidade de bets na Copinha 2025

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou uma nota técnica em que proíbe propaganda de casas de apostas esportivas e apostas envolvendo partidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Modelo em expansão: Copinha 2025 terá quase o dobro de SAFs da edição de 2024; veja lista

Segundo o órgão do governo federal, ficam vetados marcas das chamadas "bet" como patrocinadoras nos uniformes dos times, publicidade e propaganda em estádios em que serão realizadas as partidas da Copinha e propagandas dessas empresas durante as transmissões das partidas seja em na TV, no rádio ou pela internet.

A nota técnica afirma que a decisão foi tomada porque "a Copa São Paulo de Futebol Júnior trata-se de um torneio de categoria de base, com competições nas quais observa-se a participação de menores de idade". Assim, a intenção da Secretária é de proteger esse público considerado vulnerável.

continua após a publicidade

- Ressalta-se a importância de proteção deste público vulnerável: crianças e adolescentes. O aumento da popularidade dos jogos de apostas apresenta desafios, especialmente em relação à publicidade direcionada aos jovens, considerada publicidade abusiva e, portanto, proibida. A juventude é uma fase de desenvolvimento cognitivo e emocional, em que os jovens estão mais suscetíveis a influências externas. O evento esportivo da Copinha não pode se propor a associar jovens atletas ao mercado de apostas por meio de patrocínios estampados nos uniformes, a ser um espaço para estimular os jovens a apostar, ainda que indiretamente, sob pena de incentivar o desenvolvimento de comportamentos de risco, dependência e até mesmo endividamento, afetando negativamente a saúde mental dos jovens, suas relações sociais e seu desempenho acadêmico - ressalta um trecho da nota da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O texto traz ainda que, quem violar as determinações, sofrerá "sanções cabíveis".

A Copinha 2025 começa no dia 2 de janeiro e contará com 128 clubes na briga pelo título. Desses, 20 serão estreantes na competição.