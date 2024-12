Copinha: confira curiosidades do principal torneio sub-20 do Brasil

A Copinha, principal torneio de base do futebol brasileiro, está chegando. Em sua 55ª edição, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é palco da nova geração do futebol, atraindo os olhos do público para os próximos craques produzidos pelo Brasil. O Lance! traz algumas curiosidades da Copinha, nestes quase 55 anos de competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Corinthians é o maior campeão da história da Copinha; confira as curiosidades da competição (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)

Confira as maiores curiosidades da Copinha

O gol mais rápido da Copinha

Fred, ídolo do Fluminense, é o detentor do gol mais rápido na história da Copinha, O centroavante marcou um gol com 3,17 segundos, do meio-campo, em partida do América-MG contra o Vila Nova, na terceira rodada da Copa São Paulo de 2009.

As maiores goleadas da Copa São Paulo

14 a 0 é a maior goleada da Copa São Paulo, e o placar já foi repetido duas vezes. A primeira foi na vitória do Cruzeiro sobre o Vasco, em 1974. Em 2010, Santo André repetiu o placar sobre o Santana, do Amapá.

continua após a publicidade

O melhor ataque e o maior artilheiro em uma edição

Na Copinha de 1991, a Portuguesa emplacou o melhor ataque da história da competição em uma edição. Ao todo, a Lusa marcou 33 gols, com o atacante Sinval quebrando o recorde de mais gols marcados em uma edição, com 12 tentos.

Os clubes estrangeiros que já participaram da Copinha

Ao todo, 15 clubes de fora do Brasil já jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, como Bayern de Munique (1985), Boca Juniors, Vélez Sarsfield-ARG, Providencia-MEX, Cerro Porteño-PAR, Pérolas Negras-HAI, Seleção da China sub-20, Seleção do Japão sub-20, Nagoya Grampus-JAP, Tokyo Verdy-JAP, Kashiwa Reysol-JAP, Al-Hilal e Peñarol-URU.

continua após a publicidade

Destes, apenas o Kashiwa Reysol, em 2014, passou da primeira fase.

Times paulistas na final

Somente em cinco oportunidades (1971, 1980, 1996 e 2011, e 2020) que pelo menos um time paulista não figurou entre os finalistas. A última foi em 2020, com o jogo entre Internacional e Grêmio.

Escolas já jogaram a competição

Duas escolas já disputaram o torneio a convite da Federação Paulista de Futebol (FPF). Em 1971 foi a Escola Estadual Brigadeiro Veloso, e um ano depois, em 1972, a Escola Estadual Professor Andrônico de Mello. Ambas caíram na fase de grupos.