Atlético Mineiro

FMF detalha tabela do Atlético-MG no Campeonato Mineiro 2026: confira datas e horários

Galo estreia jogando em casa, no dia 11 de janeiro

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 28/11/2025
09:07
Atlético no Campeonato Mineiro 2025 (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraAtlético no Campeonato Mineiro 2025 (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Nesta quinta-feira (27), a Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou a tabela detalhada do Campeonato Mineiro de 2026. O Atlético estreia na competição jogando na Arena MRV contra o Betim, no dia 11 de janeiro.
Formato da competição

O Campeonato Mineiro de 2026 contará com 12 equipes divididas em três grupos de quatro. Os times da mesma chave não se enfrentam, jogam apenas com as equipes dos outros grupos (oito jogos). Os dois piores quartos colocados serão rebaixados ao módulo 2.

Classificam para a semifinal do torneio os líderes de cada chave e o melhor segundo colocado geral. Nessa fase, os times jogam ida e volta para decidir quem avança a grande final, disputada em jogo único. A decisão está prevista para o dia 8 de março no Mineirão.

Grupos do Campeonato Mineiro

GRUPO A
Atlético
Uberlândia
Democrata
URT
GRUPO B
América
Tombense
Betim
Pouso Alegre
GRUPO C
Cruzeiro
Athletic
Itabirito
North

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Tabela do Galo no mineiro

11/1 (Dom) – 16h
Atlético x Betim – Arena MRV

14/1 (Qua) – 20h
North x Atlético – Arena Credinor (Montes Claros)

18/1 (Dom) – 16h
Atlético x Tombense – Arena MRV

21/1 (Qua) – 20h30
América x Atlético – Independência

25/1 (Dom) – 16h
Atlético x Cruzeiro – Arena MRV

31/1 (Sáb) – 16h30
Pouso Alegre x Galo – Manduzão (Pouso Alegre)

7/2 (Sáb) – 16h30
Atlético x Athletic – Arena MRV

Atlético em Campeonatos Mineiros

Atual dono de seis títulos consecutivos do Campeonato Mineiro (2020 a 2025), o Galo busca mais um troféu estadual. Se conquistar, alcançará um inédito heptacampeonato na era profissional do futebol mineiro e chegará à sua 51ª taça na competição, ampliando a posição de maior campeão do torneio.

Galo bateu o América na final vencendo os dois jogos e se sagrou campeão do Campeonato Mineiro 2025 (Foto: Pedro Souza)
