FMF detalha tabela do Atlético-MG no Campeonato Mineiro 2026: confira datas e horários

Nesta quinta-feira (27), a Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou a tabela detalhada do Campeonato Mineiro de 2026. O Atlético estreia na competição jogando na Arena MRV contra o Betim, no dia 11 de janeiro.

Formato da competição

O Campeonato Mineiro de 2026 contará com 12 equipes divididas em três grupos de quatro. Os times da mesma chave não se enfrentam, jogam apenas com as equipes dos outros grupos (oito jogos). Os dois piores quartos colocados serão rebaixados ao módulo 2.

Classificam para a semifinal do torneio os líderes de cada chave e o melhor segundo colocado geral. Nessa fase, os times jogam ida e volta para decidir quem avança a grande final, disputada em jogo único. A decisão está prevista para o dia 8 de março no Mineirão.

Grupos do Campeonato Mineiro

GRUPO A

Atlético

Uberlândia

Democrata

URT

GRUPO B

América

Tombense

Betim

Pouso Alegre

GRUPO C

Cruzeiro

Athletic

Itabirito

North

Tabela do Galo no mineiro

11/1 (Dom) – 16h

Atlético x Betim – Arena MRV

14/1 (Qua) – 20h

North x Atlético – Arena Credinor (Montes Claros)

18/1 (Dom) – 16h

Atlético x Tombense – Arena MRV

21/1 (Qua) – 20h30

América x Atlético – Independência

25/1 (Dom) – 16h

Atlético x Cruzeiro – Arena MRV

31/1 (Sáb) – 16h30

Pouso Alegre x Galo – Manduzão (Pouso Alegre)

7/2 (Sáb) – 16h30

Atlético x Athletic – Arena MRV

Atlético em Campeonatos Mineiros

Atual dono de seis títulos consecutivos do Campeonato Mineiro (2020 a 2025), o Galo busca mais um troféu estadual. Se conquistar, alcançará um inédito heptacampeonato na era profissional do futebol mineiro e chegará à sua 51ª taça na competição, ampliando a posição de maior campeão do torneio.