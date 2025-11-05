Campeonato Mineiro de 2026 terá decisão em jogo único

O Campeonato Mineiro de 2026 será decidido em jogo único. Essa foi a principal novidade definida no Conselho Técnico da competição, realizado nesta quarta-feira (5), em Belo Horizonte, com a presença de representantes dos 12 clubes participantes.

A decisão em uma única partida já havia sido adotada no Campeonato Mineiro de 2022, quando o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão, com as duas torcidas dividindo igualmente o espaço no estádio. Os dois clubes, no entanto, eram contra a repetição da final única e queriam o Estadual em 10 datas, mas foram derrotadas na votação realizada no Conselho Técnico.

O Estadual de 2026 será disputado em 11 datas, a partir de 10 de janeiro – a final está prevista para 8 de março. A fórmula de disputa será a mesma dos anos anteriores: 12 times divididos em três grupos, na primeira fase, com o primeiro colocado de cada chave e o melhor segundo colocado se classificando para a semifinal. As equipes enfrentam apenas adversários dos outros dois grupos.

Veja a composição de cada um dos três grupos do Mineiro de 2026

No Conselho Técnico, ficou definida a formação dos grupos:

A – Atlético-MG, Uberlândia, Democrata e URT (um dos caçulas)

B – América, Tombense, Betim e Pouso Alegre

C – Cruzeiro, Athletic, Itabirito e North (estreante)

A Federação Mineira de Futebol também adotará o sistema de bolas múltiplas no Mineiro de 2026: serão 13 distribuídas ao redor do campo. A entidade mineira garantiu que todos os jogos contarão com VAR e que as análises dos lances em campo serão divulgadas nas plataformas oficiais da FMF.

Na reunião do Conselho Técnico, o Cruzeiro também oficializou em ata o pedido para que a arbitragem nos clássicos seja de outros estados. O advogado da Raposa, João Pedro Silva de Castro, presente na reunião, justificou o desejo com o "nível de complexidade e de tensão" das recentes partidas.