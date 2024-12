Globo negocia direitos de transmissão de mais um torneio internacional para 2025

De olho nas transmissões esportivas de 2025, a Globo já pensa na compra dos direitos de mais um grande torneio de futebol. De acordo com o portal "f5", o canal consultou a Fifa para abrir negociações pelo Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho.

A Fifa tem acordo com a DAZN para transmissão do torneio de forma gratuita. A plataforma pode sublicenciar os direitos para TVs abertas, como é o caso da Globo. O serviço de streaming pagou cerca de US$ 1 bilhão (R$ 6 bilhões) pela exibição da competição.

O Mundial de Clubes de 2025 terá a presença de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, últimos campeões da Libertadores. Recentemente, a Globo exibiu a Copa Intercontinental da Fifa, em que o Alvinegro acabou derrotado na segunda fase, contra o Pachuca-MEX.

Além dos clubes brasileiros, a competição terá a presença de outras gigantes equipes do futebol mundial, como: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus e Real Madrid.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)