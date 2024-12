Grupo Globo compra direitos de transmissão do Campeonato Mineiro de 2025

Após acertar a compra dos direitos de transmissão dos Campeonatos Carioca, Gaúcho e Pernambucano, o Grupo Globo anunciou, nesta sexta-feira (27), que garantiu também os direitos exclusivos do Campeonato Mineiro de 2025.

O acordo assinado prevê que a TV Globo fará dez transmissões, entre a primeira fase, semifinais e finais, aos sábados, a partir das 16h30. Já o Sportv, canal do grupo na TV por assinatura, transmitirá 12 partidas, sendo ao menos sete de forma exclusiva.

O Premiere vai transmitir todos os jogos do América, do Atlético e do Cruzeiro, além de 100% da fase final da competição, chegando a 27 confrontos com a cobertura do pay-per-view.

Além dos campeonatos estaduais, o Grupo Globo também será o responsável por transmitir em 2025 a Supercopa Rei, a Copa do Nordeste e os jogos dos times da Libra como mandantes na Série A do Brasileirão.

Jogadores do Atletico-MG comemorando o tiítulo do Campeonato Mineiro de 2024 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Formato da disputa

A edição 2025 do Campeonato Mineiro vai contar com 12 clubes: América-MG, Athletic Club, Atlético-MG, Aymorés, Betim, Cruzeiro, Democrata GV, Itabirito, Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia e Villa Nova-MG.

A competição começará com os 12 times divididos em três grupos, assim como aconteceu na última edição. No entanto, em 2025, terá uma mudança na fase de mata-mata. Caso haja empate no placar agregado nas semifinais ou nas finais, o vencedor será definido direto na disputa de pênalti.

O Atlético-MG defenderá o pentacampeonato estadual e o torneio terá dois estreantes, o Aymorés e o Betim.